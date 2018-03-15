Депутат Госдумы Чепиков потребовал смены президента Союза биатлонистов России

Источник: ИТАР-ТАСС

Драчев, который также является депутатом, в четверг выступил с открытым обращением в адрес правления организации с требованием в кратчайшие сроки провести отчетно-выборную конференцию СБР, действующим президентом которого последние четыре года является Александр Кравцов. В организации ТАСС сообщили, что выборы запланированы на май.

«Лично я вижу на этом посту неоднократного чемпиона мира, призера Олимпийских игр, обладателя Кубка мира, депутата Государственной думы ФС РФ Владимира Драчева. Учитывая его опыт, уровень ответственности, работоспособность и знания, я уверен, что он, как никто другой справится с этой задачей», — отметил Чепиков.

«Прошу вас не терять время и провести в кратчайшие сроки внеочередную отчетно-выборную конференцию, так как уже сейчас нужно вести работы для подготовки сборных команд России к следующему зимнему сезону», — подчеркнул он.