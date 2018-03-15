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19:27 (мск), источник: ТАСС

Депутат Госдумы Чепиков потребовал смены президента Союза биатлонистов России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков написал открытое обращение в адрес Союза биатлонистов России (СБР) и руководителей региональных спортивных федераций по биатлону с предложением в кратчайшие сроки провести отчетно-выборную конференцию организации, на которой выбрать ее нового президента — четырехкратного чемпиона мира Владимира Драчева. Официальное обращение Чепикова оказалось в распоряжении ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Драчев, который также является депутатом, в четверг выступил с открытым обращением в адрес правления организации с требованием в кратчайшие сроки провести отчетно-выборную конференцию СБР, действующим президентом которого последние четыре года является Александр Кравцов. В организации ТАСС сообщили, что выборы запланированы на май.

«Лично я вижу на этом посту неоднократного чемпиона мира, призера Олимпийских игр, обладателя Кубка мира, депутата Государственной думы ФС РФ Владимира Драчева. Учитывая его опыт, уровень ответственности, работоспособность и знания, я уверен, что он, как никто другой справится с этой задачей», — отметил Чепиков.

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«Прошу вас не терять время и провести в кратчайшие сроки внеочередную отчетно-выборную конференцию, так как уже сейчас нужно вести работы для подготовки сборных команд России к следующему зимнему сезону», — подчеркнул он.

В своем обращении он обратил внимание на то, что основываясь на результатах спортсменов сборной на этапах Кубках мира, российский биатлон нуждается в серьезной реорганизации. «На мой взгляд, требуется целенаправленные изменения в методике тренировочного процесса, в подборе тренерских кадров, а самое главное — утерян командный дух, которым всегда отличалась наша сборная. Нам нужна единая команда, где каждый спортсмен будет чувствовать плечо и поддержку товарища, чтобы в здоровой конкуренции повышался общий уровень спортивных результатов», — считает Чепиков.

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