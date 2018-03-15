Норвежец Хенрик Л’Абе-Лунд победил в спринте на этапе КМ в Холменколлене

Представитель хозяев этапа без промахов провел стрельбу на двух огневых рубежах и завершил гонку с результатом 26 мин. 10,3 сек. Опередить норвежца не смог ни более именитый Йоханнес Бё, который допустил один промах и финишировал вторым — +6,1 сек. (0+1). Не смог проявить лучших своих скоростных качеств француз Мартен Фуркад, который не промахивался на рубежах, но уступил Хенрику Л’Абе-Лунду 6,9 сек. и занял третье место.