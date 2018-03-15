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18:39 (мск), источник: БЕЛТА

Норвежец Хенрик Л’Абе-Лунд победил в спринте на этапе КМ в Холменколлене

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Хенрик Л’Абе-Лунд победил в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представитель хозяев этапа без промахов провел стрельбу на двух огневых рубежах и завершил гонку с результатом 26 мин. 10,3 сек. Опередить норвежца не смог ни более именитый Йоханнес Бё, который допустил один промах и финишировал вторым — +6,1 сек. (0+1). Не смог проявить лучших своих скоростных качеств француз Мартен Фуркад, который не промахивался на рубежах, но уступил Хенрику Л’Абе-Лунду 6,9 сек. и занял третье место.

Белорусские стреляющие лыжники оказались далеко от пьедестала почета. Сергей Бочарников финишировал 38-м — +1 мин. 33,0 сек. (0+0). Роман Елетнов занял 44-е место — +1 мин. 46,7 сек. (1+1), Антон Смольский завершил гонку на 53-й позиции — +2 мин. 10,7 сек. (1+1). Максим Воробей занял 75-е место — +2 мин. 36,7 сек. (0+2).

Не задался старту у другого прославленного норвежца — Уле-Эйнара Бьорндалена, который допустил четыре промаха и занял 66-е место — +2 мин. 21,8 сек. (1+3).

Восьмой этап Кубка мира по биатлону продолжится 17 марта женской эстафетой и гонкой преследования у мужчин.

1.
Л`Абе-Лунн Х.
Норвегия
2.
Бе Й.
Норвегия
3.
Фуркад М.
Франция
15.03.2018, 16:45 Холменколлен (Норвегия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Хенрик Л`Абе-Лунн Норвегия 26.10,3
2 Йоханнес Бе Норвегия +06,1
3 Мартен Фуркад Франция +06,9
4 Юлиан Эберхард Австрия +07,1
5 Лукас Хофер Италия +15,5
6 Арнд Пайффер Германия +16,8
7 Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия +23,3
8 Кантен Фийон Майе Франция +28,8
9 Бенедикт Долль Германия +35,2
10 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +41,2
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