Норвежец Хенрик Л’Абе-Лунд победил в спринте на этапе КМ в Холменколлене

Представитель хозяев этапа без промахов провел стрельбу на двух огневых рубежах и завершил гонку с результатом 26 мин. 10,3 сек. Опередить норвежца не смог ни более именитый Йоханнес Бё, который допустил один промах и финишировал вторым — +6,1 сек. (0+1). Не смог проявить лучших своих скоростных качеств француз Мартен Фуркад, который не промахивался на рубежах, но уступил Хенрику Л’Абе-Лунду 6,9 сек. и занял третье место.
Белорусские стреляющие лыжники оказались далеко от пьедестала почета. Сергей Бочарников финишировал 38-м — +1 мин. 33,0 сек. (0+0). Роман Елетнов занял 44-е место — +1 мин. 46,7 сек. (1+1), Антон Смольский завершил гонку на 53-й позиции — +2 мин. 10,7 сек. (1+1). Максим Воробей занял 75-е место — +2 мин. 36,7 сек. (0+2).
Не задался старту у другого прославленного норвежца — Уле-Эйнара Бьорндалена, который допустил четыре промаха и занял 66-е место — +2 мин. 21,8 сек. (1+3).
Восьмой этап Кубка мира по биатлону продолжится 17 марта женской эстафетой и гонкой преследования у мужчин.