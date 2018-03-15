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18:21 (мск), источник: ТАСС

Норвежец Л’Абе-Лунд стал победителем спринта на этапе КМ по биатлону в Осло

ТАСС, 15 марта. Норвежский биатлонист Хенрик Л’Абе-Лунд стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который стартовал в норвежском Осло. Дистанцию 10 км спортсмен преодолел за 26 минут 10,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бё (отставание 6,1 секунды; 1 промах). Третьим стал француз Мартен Фуркад (+6,9; 0).

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший седьмое место (+23,3; 0). Дмитрий Малышко стал 16-м (+52,3; 1), Антон Шипулин — 18-м (+56,5;0).

Этап Кубка мира в Осло завершится 18 марта.

1.
Л`Абе-Лунн Х.
Норвегия
2.
Бе Й.
Норвегия
3.
Фуркад М.
Франция
15.03.2018, 16:45 Холменколлен (Норвегия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Хенрик Л`Абе-Лунн Норвегия 26.10,3
2 Йоханнес Бе Норвегия +06,1
3 Мартен Фуркад Франция +06,9
4 Юлиан Эберхард Австрия +07,1
5 Лукас Хофер Италия +15,5
6 Арнд Пайффер Германия +16,8
7 Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия +23,3
8 Кантен Фийон Майе Франция +28,8
9 Бенедикт Долль Германия +35,2
10 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +41,2
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