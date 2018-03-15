Норвежец Л’Абе-Лунд стал победителем спринта на этапе КМ по биатлону в Осло

Норвежец Л’Абе-Лунд стал победителем спринта на этапе КМ по биатлону в Осло

ТАСС, 15 марта. Норвежский биатлонист Хенрик Л’Абе-Лунд стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который стартовал в норвежском Осло. Дистанцию 10 км спортсмен преодолел за 26 минут 10,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.