Выше головы? Россиянки удивили, а Кузьмина победила

Женская спринтерская гонка на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Холменколлене, оказалась контрастной для сборной России. Две спортсменки на финише — в десятке, три — в топ-20, но еще две не сумели пробиться в гонку преследования.
ВСЕ КАК В КОРЕЕ, А СКОРОСТЬ ВЫШЕ
Конечно, финиш в топ-10 — это не медаль, а потому результаты Екатерины Юрловой и Ульяны Кайшевой можно считать просто хорошими. И порадоваться им на фоне совсем скромного выступления в нынешнем сезоне всей команды.
Юрлова ушла в гонку под вторым номером и на некоторое время захватила лидерство. Как на промежуточных отсечках, так и на финише. Екатерина закрыла все мишени, и по скорости не было никакого явного западения даже на последнем круге. Улучшить ее результат смогли только шесть спортсменок.
После финиша Юрлова подчеркнула, что место в десятке лучших по итогам гонки было бы для нее хорошим результатом — так и получилось. Она отметила также фантастическую работу
О том же самом после своего финиша говорила и Ульяна Кайшева. Даже с одним промахом на первой стрельбе она в итоговом протоколе отстала от Юрловой всего на 5 секунд и финишировала восьмой. Кайшева призналась, что состояние в Холменколлене было сравнимо с тем, в каком она была в Пхенчхане, а разница в скорости объясняется работой лыж. Победительнице гонки Ульяна уступила ходом ровно минуту.
Восьмое место — пока лучший в карьере результат для Ульяны Кайшевой на этапах Кубка мира.
Дарья Виролайнен, как и Кайшева, промахнулась один раз. И с этим промахом стала 16-й. Рабочий результат, тем более что позади остались много сильных соперниц.
А с точки зрения борьбы за сохранение пятого места в Кубке наций — вообще отличный результат. Сборная Норвегии домашний спринт провалила, а шведки выступили чуть хуже тройки наших биатлонисток. Интересно, смогут ли наши девушки на том же уровне провести пасьют?
НЕ ВИЖУ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ
На другом полюсе — бег и стрельба Светланы Мироновой и Виктории Сливко.
Ни та, ни другая в гонку преследования не попали. И тренерам предстоит сделать выбор, кого из двоих спортсменок поставить в эстафету. Сливко излучает уверенность в своих силах и подчеркивает, что в ее нынешних результатах нет никаких проблем. «Потренируюсь еще и буду на уровне с нынешними лидерами», — пообещала она после финиша.
Пока же она ходом на 7,5 км проигрывает 2.10 и не видит никаких проблем. Всем бы такую уверенность. Два промаха для Сливко, которая бессильна на лыжне — это очень много.
Светлана Миронова промахнулась трижды. Пожалуй, декабрьская Миронова с таким количеством промахов без проблем попала бы в число участник пасьюта. Мартовская Миронова с трудом встала на ноги после финиша.
НЕУДЕРЖИМАЯ НАСТЯ
Один промах никак не помешал Анастасии Кузьминой одержать пятую победу в сезоне. Словацкая биатлонистка не пробежала, а буквально пролетела три круга по норвежской трассе. Сестра Антона Шипулина оказалась неудержима. Она только наращивала преимущество, и никто даже с чистой стрельбой не мог с ней конкурировать.
Кузьмина обошла финку Кайсу Мякяряйнен в общем зачете. И в такой форме является фаворитом в борьбе за Хрустальный глобус.
Белоруска Дарья Домрачева закрыла все мишени и уступила Кузьминой чуть менее девяти секунд, а украинка Юлия Джима также с точной стрельбой проиграла чемпионке чуть менее полуминуты.
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|15.03.2018, 14:00
|Холменколлен (Норвегия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|21.31,8
|2
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+08,9
|3
|Юлия Джима
|Украина
|+29,2
|4
|Сьюзен Данкли
|США
|+35,7
|5
|Фуюко Татизаки
|Япония
|+43,6
|6
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+46,2
|7
|Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|Россия
|+50,3
|8
|Ульяна КАЙШЕВА
|Россия
|+55,4
|9
|Ивона Фиалкова
|Словакия
|+01.00,4
|10
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+01.05,1