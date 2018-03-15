Выше головы? Россиянки удивили, а Кузьмина победила

Источник: РИА "Новости"

Женская спринтерская гонка на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Холменколлене, оказалась контрастной для сборной России. Две спортсменки на финише — в десятке, три — в топ-20, но еще две не сумели пробиться в гонку преследования.

ВСЕ КАК В КОРЕЕ, А СКОРОСТЬ ВЫШЕ

Конечно, финиш в топ-10 — это не медаль, а потому результаты Екатерины Юрловой и Ульяны Кайшевой можно считать просто хорошими. И порадоваться им на фоне совсем скромного выступления в нынешнем сезоне всей команды.

Юрлова ушла в гонку под вторым номером и на некоторое время захватила лидерство. Как на промежуточных отсечках, так и на финише. Екатерина закрыла все мишени, и по скорости не было никакого явного западения даже на последнем круге. Улучшить ее результат смогли только шесть спортсменок.

После финиша Юрлова подчеркнула, что место в десятке лучших по итогам гонки было бы для нее хорошим результатом — так и получилось. Она отметила также фантастическую работу сервис-бригады.

О том же самом после своего финиша говорила и Ульяна Кайшева. Даже с одним промахом на первой стрельбе она в итоговом протоколе отстала от Юрловой всего на 5 секунд и финишировала восьмой. Кайшева призналась, что состояние в Холменколлене было сравнимо с тем, в каком она была в Пхенчхане, а разница в скорости объясняется работой лыж. Победительнице гонки Ульяна уступила ходом ровно минуту.

Восьмое место — пока лучший в карьере результат для Ульяны Кайшевой на этапах Кубка мира.

Дарья Виролайнен, как и Кайшева, промахнулась один раз. И с этим промахом стала 16-й. Рабочий результат, тем более что позади остались много сильных соперниц.

А с точки зрения борьбы за сохранение пятого места в Кубке наций — вообще отличный результат. Сборная Норвегии домашний спринт провалила, а шведки выступили чуть хуже тройки наших биатлонисток. Интересно, смогут ли наши девушки на том же уровне провести пасьют?

НЕ ВИЖУ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ

На другом полюсе — бег и стрельба Светланы Мироновой и Виктории Сливко.

Ни та, ни другая в гонку преследования не попали. И тренерам предстоит сделать выбор, кого из двоих спортсменок поставить в эстафету. Сливко излучает уверенность в своих силах и подчеркивает, что в ее нынешних результатах нет никаких проблем. «Потренируюсь еще и буду на уровне с нынешними лидерами», — пообещала она после финиша.

Пока же она ходом на 7,5 км проигрывает 2.10 и не видит никаких проблем. Всем бы такую уверенность. Два промаха для Сливко, которая бессильна на лыжне — это очень много.

Светлана Миронова промахнулась трижды. Пожалуй, декабрьская Миронова с таким количеством промахов без проблем попала бы в число участник пасьюта. Мартовская Миронова с трудом встала на ноги после финиша.

НЕУДЕРЖИМАЯ НАСТЯ

Один промах никак не помешал Анастасии Кузьминой одержать пятую победу в сезоне. Словацкая биатлонистка не пробежала, а буквально пролетела три круга по норвежской трассе. Сестра Антона Шипулина оказалась неудержима. Она только наращивала преимущество, и никто даже с чистой стрельбой не мог с ней конкурировать.

Кузьмина обошла финку Кайсу Мякяряйнен в общем зачете. И в такой форме является фаворитом в борьбе за Хрустальный глобус.