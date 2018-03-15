Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Почему не надо носить младенцев «столбиком»
Младший сын Олега Табакова на церемонии прощания с актером (фото)
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Текущие события
Биатлон. Биатлон
8.03
Контиолахти (Финляндия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
9.03
Контиолахти (Финляндия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
10.03
Контиолахти (Финляндия)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
10.03
Контиолахти (Финляндия)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
11.03
Контиолахти (Финляндия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
11.03
Контиолахти (Финляндия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Китай отреагировал на огульное обвинение Мэй в адрес России
Стали известны подробности смерти Табакова
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе?
«Барселона» идеальна. Главное – не возвращать Неймара
Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном красном платье
Лолита исполнила «безумный» танец прямо в аэропорту
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
У петербуржцев из кранов потек бензин
В России удвоили выдачу ипотеки
Фоторепортажи
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Отрезали себе хвост. Чего Украина добилась бойкотом?

Хотели выразить протест агрессией, а получили убытки, потерю квот и новые противоречия в команде. Но «война с Россией» всё стерпит.

Источник: РИА "Новости"

У Брынзака не было выбора

Отказ сборной Украины приехать в Тюмень на заключительный этап Кубка мира — самая серьёзная со спортивной точки зрения потеря для соревнований. Женская команда давно входит в пятерку сильнейших в мире, а Вита Семеренко — единственная спортсменка из топ-10, которая в Тюмени не выступит. На фоне не имеющих никаких спортивных задач канадцев, американцев, чехов и «храбреца» Самуэльссона, это действительно удар по конкуренции. Да только вот тюменскому зрителю и без украинцев будет на кого посмотреть, а команда, благодаря решению своего министра понесёт потери самого разного характера.

Президент ФБУ Владимир Брынзак и министр спорта Игорь Жданов хоть и заявили о совместном решении, но на самом деле это не совсем так. Биатлонное руководство и большинство спортсменов мешать спорт и политику не хотели никогда. Брынзак с командой приезжал в Чайковский на летний чемпионат мира, хотя это было совсем не обязательно, и хорошо проводил там время, а завершить сезон обе украинские сборные планировали именно в России, потому резерв и приехал на Кубок IBU в Уват. Правда, путь к отступлению глава федерации всё же оставлял и говорил, что хоть он и против бойкотов, но если партия скажет… Вот она и сказала, причём всем федерациям сразу.

Понять Брынзака можно, так как ему нечем возразить. Министерство спорта потратило на подготовку биатлонистов к Олимпиаде 60 млн гривен, а те не только не привезли ни одной медали, да ещё и оскандалились. Перед женской эстафетой Валентина Семеренко вынесла сор из избы и рассказала о тяжёлой обстановке в команде и нечестном отборе. В конце сезона Брынзаку предстоят оргвыводы, решения новых кадровых вопросов и уж тут точно лучше не вступать в конфликт с вышестоящими.

Читайте также
Бьорндален выступил против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

Цена бойкота — 37 тысяч евро

Прямых штрафов за бойкот и отказ от соревнований в IBU не предусмотрено. В конце концов, некоторые небогатые страны периодически пропускают целиком удалённые этапы, но по карману украинская федерация всё же получит и лишится по одной квоте и у мужчин, и у женщин. Идущую шестой Норвегию женская команда опережает на 342 очка. Если после этапа в Хольменколлене это преимущество не удастся упрочить, но под угрозой будет квота на следующий сезон. В спринте в Ханты-Мансийске норвежцам будет достаточно занять, например, десятое, двадцатое и сороковое место. Не такая уж невыполнимая задача.

У мужчин ситуация ещё сложнее. После отказа от спринта Украина гарантированно пропустит Швейцарию и Словению, а если идущие следом чехи чуть лучше выступят в Хольменколлене, то квота наших соседей будет сокращена с пяти до четырёх человек. Падение в зачёте Кубка наций приведёт и к финансовым потерям. Упав с третьего места на шестое женская команда не дополучит 15 тыс евро, а мужская лишится 14 тыс за восьмое место. Не получил 8 тыс и идущая сейчас восьмой в общем зачёте Вита Семеренко. Кто ей компенсирует эти потери: федерация или министерство спорта?

Читайте также
Дмитрий Губерниев: Украинскую федерацию заставили принять такое решение

«Вмешательство политики в биатлон стало последней каплей»

В самом спортивном сообществе Украины решений министерства спорта также вызвало раскол. Естественно ура-патриоты горячо приветствовали этот шаг, ведь по их мнению Украина ведёт с Россией войну, а в такой ситуации ехать на территорию агрессора нельзя ни при каких условиях. Скромно оппонировать им пытаются умеренные любители спорта, напоминающие, что мешать спорт и политику недопустимо. Взрыв от коктейля этой гремучей смеси всё же произошёл на официальном сайте федерации и после эпической битвы в комментариях его администратор, создатель и хозяин домена Юрий Буряк принял решение закрыть проект. «Я устал от все этого, а вмешательство политики в биатлон стало последней каплей. У нас такого не было уже лет 15», — рассказал он автору этих строк.

Не всё однозначно и в оценке самих украинских биатлонистов. Так уроженец западной Украины и один из немногих украиноговорящих биатлонистов Дмитрий Пидручный воспринял эту новость радостно, о чём и поведал на своей странице в «Фейсбуке», а бывшая россиянка Ольга Абрамова не скрывала досады. «К сожалению, наш биатлонный сезон закрыт по независящим от нас причинам. Спасибо всем кто верил, поддерживал», — написала Абрамова в «Твиттере». Вряд ли рады такому окончанию и сёстры Семеренко, и другие спортсмены по ту сторону баррикады. А ведь ещё два года назад другой западноукраинский атлет Виталий Кильчицкий выразил недовольство присутствием в команде бывших россиян, за что был отстранён Брынзаком. В условиях сокращения квоты, а возможно, и бюджета федерации, ему предстоит заново скраивать этот трещащий по швам кафтан.

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе?
«Барселона» идеальна. Главное – не возвращать Неймара
«Милан» обречен. А Дортмунд? Матчи ЛЕ без российских клубов
Два участника Олимпиады дисквалифицированы за домогательства
«Рейнджерс» победили «Питтсбург», Бучневич набрал одно очко
Малкин: Будем китайским хоккеистам русский паспорт давать?
Новости
Авто
Сколько зарабатывают гаишники: ответ начальника ГИБДД По словам руководителя Госавтоинспекции, в ведомстве ведут работу, чтобы сотрудникам было комфортно работать
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь