Отрезали себе хвост. Чего Украина добилась бойкотом?

Источник: РИА "Новости"

У Брынзака не было выбора

Отказ сборной Украины приехать в Тюмень на заключительный этап Кубка мира — самая серьёзная со спортивной точки зрения потеря для соревнований. Женская команда давно входит в пятерку сильнейших в мире, а Вита Семеренко — единственная спортсменка из топ-10, которая в Тюмени не выступит. На фоне не имеющих никаких спортивных задач канадцев, американцев, чехов и «храбреца» Самуэльссона, это действительно удар по конкуренции. Да только вот тюменскому зрителю и без украинцев будет на кого посмотреть, а команда, благодаря решению своего министра понесёт потери самого разного характера.

Президент ФБУ Владимир Брынзак и министр спорта Игорь Жданов хоть и заявили о совместном решении, но на самом деле это не совсем так. Биатлонное руководство и большинство спортсменов мешать спорт и политику не хотели никогда. Брынзак с командой приезжал в Чайковский на летний чемпионат мира, хотя это было совсем не обязательно, и хорошо проводил там время, а завершить сезон обе украинские сборные планировали именно в России, потому резерв и приехал на Кубок IBU в Уват. Правда, путь к отступлению глава федерации всё же оставлял и говорил, что хоть он и против бойкотов, но если партия скажет… Вот она и сказала, причём всем федерациям сразу.

Понять Брынзака можно, так как ему нечем возразить. Министерство спорта потратило на подготовку биатлонистов к Олимпиаде 60 млн гривен, а те не только не привезли ни одной медали, да ещё и оскандалились. Перед женской эстафетой Валентина Семеренко вынесла сор из избы и рассказала о тяжёлой обстановке в команде и нечестном отборе. В конце сезона Брынзаку предстоят оргвыводы, решения новых кадровых вопросов и уж тут точно лучше не вступать в конфликт с вышестоящими.

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Цена бойкота — 37 тысяч евро

Прямых штрафов за бойкот и отказ от соревнований в IBU не предусмотрено. В конце концов, некоторые небогатые страны периодически пропускают целиком удалённые этапы, но по карману украинская федерация всё же получит и лишится по одной квоте и у мужчин, и у женщин. Идущую шестой Норвегию женская команда опережает на 342 очка. Если после этапа в Хольменколлене это преимущество не удастся упрочить, но под угрозой будет квота на следующий сезон. В спринте в Ханты-Мансийске норвежцам будет достаточно занять, например, десятое, двадцатое и сороковое место. Не такая уж невыполнимая задача.

У мужчин ситуация ещё сложнее. После отказа от спринта Украина гарантированно пропустит Швейцарию и Словению, а если идущие следом чехи чуть лучше выступят в Хольменколлене, то квота наших соседей будет сокращена с пяти до четырёх человек. Падение в зачёте Кубка наций приведёт и к финансовым потерям. Упав с третьего места на шестое женская команда не дополучит 15 тыс евро, а мужская лишится 14 тыс за восьмое место. Не получил 8 тыс и идущая сейчас восьмой в общем зачёте Вита Семеренко. Кто ей компенсирует эти потери: федерация или министерство спорта?

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«Вмешательство политики в биатлон стало последней каплей»

В самом спортивном сообществе Украины решений министерства спорта также вызвало раскол. Естественно ура-патриоты горячо приветствовали этот шаг, ведь по их мнению Украина ведёт с Россией войну, а в такой ситуации ехать на территорию агрессора нельзя ни при каких условиях. Скромно оппонировать им пытаются умеренные любители спорта, напоминающие, что мешать спорт и политику недопустимо. Взрыв от коктейля этой гремучей смеси всё же произошёл на официальном сайте федерации и после эпической битвы в комментариях его администратор, создатель и хозяин домена Юрий Буряк принял решение закрыть проект. «Я устал от все этого, а вмешательство политики в биатлон стало последней каплей. У нас такого не было уже лет 15», — рассказал он автору этих строк.