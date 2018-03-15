Четыре белорусские биатлонистки выйдут на старт спринта на восьмом этапе КМ в Холменколлене

Источник: РИА "Новости"

В гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами примут участие Надежда Писарева (стартовый номер 14), Дарья Домрачева (29), Надежда Скардино (51), Динара Алимбекова (80). Не сможет принять участия в забеге Ирина Кривко, заболевшая гриппом.

Начало спринта в 13.50 по минскому времени. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию забега.

На предыдущем, седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева одержала победу. В общем зачете Кубка мира она занимает пятое место — 527 баллов. Лидирует финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен — 666 очков.