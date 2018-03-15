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00:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Последний эстафетный шанс для России

Сегодня в Холменколлене стартует восьмой этап Кубка мира, в программе которого пройдут последние в сезоне эстафетные гонки.

Источник: Reuters

Сборная России предстанет в норвежской лыжной мекке в том же составе, что и на предыдущем этапе в Контиолахти. Чудес ждать не стоит, а порадовать может только Шипулин. В нашей команде пока ничего не меняется. И хотя на прошлой неделе россиянам удалось прервать долгую безвыигрышную серию, оптимизма это не прибавило.

СТАТИСТИКА ТОЛЬКО ЗА ШИПУЛИНА

Оправдан ли скептицизм в нынешней ситуации? Увы, это реализм. Даже если не обращать внимания на то, как выступала сборная России в текущем сезоне, а посмотреть только на то, какие результаты у нее были в этом олимпийском цикле в Холменколлене, успешный исход предстоящего этапа покажется маловероятным.

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В прошлом году в Норвегии проходили те же спринт с пасьютом, но вместо эстафет были масс-старты. Антон Шипулин стал бронзовым призером в спринте, с точной стрельбой финишировав позади Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада. В десятку забежал и Евгений Гараничев. В преследовании тройка призеров стала той же, но Шипулин и Бе поменялись местами. Антон одержал красивую победу. Гараничев в пасьюте потерял одно место, но опять был в десятке. Остальные представители мужской сборной России в Холменколлене выглядели совсем не впечатляюще.

Если заглянуть в 2016-й, то тогда в Норвегии проходил чемпионат мира. На том турнире россияне не завоевали ни одной награды. В спринте лучший из наших Гараничев стал шестым. В пасьюте лучший — Шипулин, финишировавший девятым (с 45-го места). В 2015-м Холменколлен принимал этап Кубка мира не в марте, а месяцем раньше. И тогда тоже отличился Антон Шипулин. В спринте он финишировал третьим, а в эстафете принес сборной России победу. Кстати, тогда за нашу команду бежали на предыдущих этапах Гараничев, Цветков, Малышко. Такой же состав можно выставить и сейчас.

В общем, статистика только за Шипулина. Гараничев в Норвегии тоже выступал неплохо, но до медалей (кроме эстафеты) не добирался.

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У ЖЕНЩИН ПРОСВЕТА НЕТ

В женской сборной такого лидера, как Антон, нет, и нет результатов. По большому счету даже статистику проводить не стоит, так как медалей за последние сезоны было крайне мало. А пробивавшаяся в 2015-м в десятку в норвежском спринте Ольга Подчуфарова с тех пор восстанавливает здоровье. В эстафете на том этапе россиянки были пятыми, и из того состава в команде осталась лишь Дарья Виролайнен.

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В 2016-м в эстафете на чемпионате мира россиянки финишировали 11-ми, и из того состава в команде сейчас и Виролайнен, и Екатерина Юрлова, бежавшие два последних этапа. Юрлова тогда в Холменколлене была лучшей из наших в спринте, но это всего лишь 19-е место. А в пасьюте она и в топ-20 не смогла удержаться.

В 2017-м этап в Холменколлене завершал сезон, и нынешний лидер сборной России в Холменколлене не выступала. В отсутствие Юрловой только Ирина Старых смогла подняться выше 20-го места в спринте, а в пасьюте ни одной из россиянок не удалось попасть в двадцатку. Тогда в Норвегию тренерский штаб сборной России привез молодых Екатерину Мошкову и Валерию Васнецову, но девушки выступили совсем неубедительно. Теперь многие болельщики про них уже позабыли.

Если мужская сборная может рассчитывать на Антона Шипулина и удачу, то женская команда — только на чудо. Ни при каких других раскладах медаль нашим спортсменкам не достанется.

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СМОЖЕТ ЛИ БЕ ДОСТАТЬ ФУРКАДА?

Но в центре внимания на этапе в Норвегии будет не выступление сборной России. Основные интриги выглядят так: сможет ли Йоханнес Бе на домашнем этапе приблизиться к Мартену Фуркаду? Или француз вообще досрочно возьмет уже седьмой Кубок мира подряд? Сможет ли Анастасия Кузьмина сократить отставание от Кайсы Мякяряйнен? И как выступит в Холменколлене Оле Эйнар Бьорндален, для которого этот этап может стать последним в карьере, перед своими болельщиками. Он по-прежнему в команде, заменяет совсем расклеившегося Эмиля Хегле Свендсена. И наверняка сделает все возможное, чтобы уйти красиво.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Виктория Сливко.

КАЛЕНДАРЬ ЭТАПА В ХОЛМЕНКОЛЛЕНЕ

Сегодня.
14.00. Женщины. Спринт. 16.45. Мужчины. Спринт

17 марта, суббота.
14.30. Женщины. Эстафета. 16.45. Мужчины. Гонка преследования

18 марта, воскресенье.
14.00. Женщины. Гонка преследования. 16.45. Мужчины. Эстафета​.

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