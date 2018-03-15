Последний эстафетный шанс для России

Источник: Reuters

Сборная России предстанет в норвежской лыжной мекке в том же составе, что и на предыдущем этапе в Контиолахти. Чудес ждать не стоит, а порадовать может только Шипулин. В нашей команде пока ничего не меняется. И хотя на прошлой неделе россиянам удалось прервать долгую безвыигрышную серию, оптимизма это не прибавило.

СТАТИСТИКА ТОЛЬКО ЗА ШИПУЛИНА

Оправдан ли скептицизм в нынешней ситуации? Увы, это реализм. Даже если не обращать внимания на то, как выступала сборная России в текущем сезоне, а посмотреть только на то, какие результаты у нее были в этом олимпийском цикле в Холменколлене, успешный исход предстоящего этапа покажется маловероятным.

В прошлом году в Норвегии проходили те же спринт с пасьютом, но вместо эстафет были масс-старты. Антон Шипулин стал бронзовым призером в спринте, с точной стрельбой финишировав позади Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада. В десятку забежал и Евгений Гараничев. В преследовании тройка призеров стала той же, но Шипулин и Бе поменялись местами. Антон одержал красивую победу. Гараничев в пасьюте потерял одно место, но опять был в десятке. Остальные представители мужской сборной России в Холменколлене выглядели совсем не впечатляюще.

Если заглянуть в 2016-й, то тогда в Норвегии проходил чемпионат мира. На том турнире россияне не завоевали ни одной награды. В спринте лучший из наших Гараничев стал шестым. В пасьюте лучший — Шипулин, финишировавший девятым (с 45-го места). В 2015-м Холменколлен принимал этап Кубка мира не в марте, а месяцем раньше. И тогда тоже отличился Антон Шипулин. В спринте он финишировал третьим, а в эстафете принес сборной России победу. Кстати, тогда за нашу команду бежали на предыдущих этапах Гараничев, Цветков, Малышко. Такой же состав можно выставить и сейчас.

В общем, статистика только за Шипулина. Гараничев в Норвегии тоже выступал неплохо, но до медалей (кроме эстафеты) не добирался.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgQtVfHDxro/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:41.2037037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgQtVfHDxro/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сборная России по биатлону приступила к тренировкам в норвежском Холменколлене. В руках у Даши @daaashuta89 Виролайнен маскот норвежского этапа Кубка мира (@ibu_biathlonworld) лосенок Брауте. Как вам он? #biathlon #биатлон #Россиявмоемсердце #Россия #Холменколлен</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/russianbiathlon/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Союз биатлонистов России</a> (@russianbiathlon) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-13T11:04:51+00:00">Mar 13, 2018 at 4:04am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У ЖЕНЩИН ПРОСВЕТА НЕТ

В женской сборной такого лидера, как Антон, нет, и нет результатов. По большому счету даже статистику проводить не стоит, так как медалей за последние сезоны было крайне мало. А пробивавшаяся в 2015-м в десятку в норвежском спринте Ольга Подчуфарова с тех пор восстанавливает здоровье. В эстафете на том этапе россиянки были пятыми, и из того состава в команде осталась лишь Дарья Виролайнен.

Читайте также Акимова: Этап в Контиолахти пропустила намеренно и готовилась ехать в Осло

В 2016-м в эстафете на чемпионате мира россиянки финишировали 11-ми, и из того состава в команде сейчас и Виролайнен, и Екатерина Юрлова, бежавшие два последних этапа. Юрлова тогда в Холменколлене была лучшей из наших в спринте, но это всего лишь 19-е место. А в пасьюте она и в топ-20 не смогла удержаться.

В 2017-м этап в Холменколлене завершал сезон, и нынешний лидер сборной России в Холменколлене не выступала. В отсутствие Юрловой только Ирина Старых смогла подняться выше 20-го места в спринте, а в пасьюте ни одной из россиянок не удалось попасть в двадцатку. Тогда в Норвегию тренерский штаб сборной России привез молодых Екатерину Мошкову и Валерию Васнецову, но девушки выступили совсем неубедительно. Теперь многие болельщики про них уже позабыли.

Если мужская сборная может рассчитывать на Антона Шипулина и удачу, то женская команда — только на чудо. Ни при каких других раскладах медаль нашим спортсменкам не достанется.

СМОЖЕТ ЛИ БЕ ДОСТАТЬ ФУРКАДА?

Но в центре внимания на этапе в Норвегии будет не выступление сборной России. Основные интриги выглядят так: сможет ли Йоханнес Бе на домашнем этапе приблизиться к Мартену Фуркаду? Или француз вообще досрочно возьмет уже седьмой Кубок мира подряд? Сможет ли Анастасия Кузьмина сократить отставание от Кайсы Мякяряйнен? И как выступит в Холменколлене Оле Эйнар Бьорндален, для которого этот этап может стать последним в карьере, перед своими болельщиками. Он по-прежнему в команде, заменяет совсем расклеившегося Эмиля Хегле Свендсена. И наверняка сделает все возможное, чтобы уйти красиво.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Виктория Сливко.

КАЛЕНДАРЬ ЭТАПА В ХОЛМЕНКОЛЛЕНЕ

Сегодня.

14.00. Женщины. Спринт. 16.45. Мужчины. Спринт

17 марта, суббота.

14.30. Женщины. Эстафета. 16.45. Мужчины. Гонка преследования