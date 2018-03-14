Россиянин Томшин стал третьим в суперспринте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске

Дисциплина суперспринт дебютирует на этапах Кубка IBU. Соревнования проходят в два этапа — квалификация и финал. В квалификации спортсмены стартуют каждые 15 секунд, 30 лучших проходят в решающую гонку. В финале биатлонисты бегут гонку с общего старта (мужчины — 6 км, женщины — 4 км) с четырьмя огневыми рубежами, при промахе есть возможность использовать три дополнительных патрона.