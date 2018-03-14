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17:25 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Воронина стала третьей в суперспринте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске

ТАСС, 14 марта. Россиянка Тамара Воронина заняла третье место в суперспринте на этапе Кубка IBU, который проходит в Ханты-Мансийске.

На дистанции 4 км в финале она проиграла победительнице 16,8 секунды, использовав на четырех огневых рубежах один дополнительный патрон.

Первой финишировала немка Каролин Хорхлер, показав результат 12 минут 19,1 секунды и не использовав ни одного дополнительного патрона. Второе место заняла ее сестра Надин Хорхлер (отставание 10,7 секунды; 1 патрон). Россиянка Евгения Павлова стала четвертой (+17,0; 4), Маргарита Васильева — восьмой (+42,3; 6), Ирина Услугина — 11-й (+53,1; 4), Кристина Резцова — 14-й (+1.11,0; 1 круг + 6 патронов).

Дисциплина суперспринт дебютирует на этапах Кубка IBU. Соревнования проходят в два этапа — квалификация и финал. В квалификации спортсмены стартуют каждые 15 секунд, 30 лучших проходят в решающую гонку. В финале биатлонисты бегут гонку с общего старта (мужчины — 6 км, женщины — 4 км) с четырьмя огневыми рубежами, при промахе есть возможность использовать три дополнительных патрона.

Финал суперспринта у мужчин пройдет позднее в среду.

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