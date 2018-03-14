Паралимпийскому чемпиону белорусу Юрию Голубу вручена в Пхенчхане золотая медаль

Белорус завоевал золотую награду 13 марта в биатлоне в категории В3 для слабовидящих спортсменов. Награда высшей пробы также была вручена партнеру Юрия Голуба по забегу, который вел чемпиона по маршруту, Дмитрию Будиловичу.

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Церемонию награждения белорусских атлетов провели член Совета управляющих Международного Паралимпийского комитета Мохаммед Алхамели и администратор Фонда культурного наследия Республики Корея Йонг Йин Ким.

После награждения Юрий Голуб отметил, что эмоции его переполняют. «Гонка выдалась крайне непростой. Тепло и снег подтаял, бежать было крайне сложно. Самое главное, что в этих непростых условиях вместе с партнером по забегу Дмитрием Будиловичем завоевали золотую награду», — отметил Юрий Голуб.