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08:00 (мск), источник: ТАСС

Бьорндален выступил против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

ТАСС, 14 марта. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален выступил против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Слова норвежца приводит агентство DPA.

Источник: РИА "Новости"

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение оставить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в календаре сезона-2017/18. Сборные Чехии, США, Канады, Украины и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ранее отказались участвовать в российском этапе Кубка мира.

«Я понимаю людей, которые не поедут туда, — сказал Бьорндален. — Я не считаю, что бойкот приведет к решению проблемы».

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Ранее против бойкота выступили ведущие атлеты, среди которых пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, чемпионка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, четырехкратный призер Игр, чемпион мира австриец Доминик Ландертингер и норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бё.

Бьорндален за карьеру завоевал 45 медалей на чемпионатах мира (из них 20 золотых) и 13 олимпийских наград (8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую). Шесть раз норвежец выигрывал Кубок мира (1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и еще дважды становился вторым в общем зачете. Бьорндален 133 раза становился первым в гонках на этапах Кубка мира, 74 раза — вторым, 44 — третьим. На его счету 94 победы в личных гонках, что является рекордом, 44-летнему Бьорндалену не удалось отобраться на Олимпиаду в Пхёнчхане, так как на Кубке мира в этом сезоне он показывал худшие результаты, чем его товарищи по команде.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

Международный союз биатлонистов не станет бойкотировать Кубок мира в Тюмени
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