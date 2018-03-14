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00:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Ростовцев: Кому-то захотелось поиграть в политику. Жаль, что страдает спорт

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал решение сборной Украины не выступать на этапе Кубка мира в Тюмени.

Источник: РИА "Новости"

«Это — политика, а не спорт. У нас была информация от спортсменов и тренеров. Они говорили, что собираются приехать в Тюмень. Возможный бойкот — только политика. С точки зрения организации, в Тюмени всё делается на высшем уровне. Это неоднократно отмечали представители Международного союза биатлонистов. Трасса подготовлена идеально, условия проживания, встреча команд — всё безупречно. Что ж, кому-то захотелось поиграть в политику. Жаль, что от этого страдает спорт.

В этом году у украинской команды не всё получается. Так что соревновательный уровень останется очень серьёзным. Украинцы сейчас — не лидеры. Это не команды Германии, Франции, Норвегии. Но Украина показывает интересный биатлон. Посмотреть его было бы неплохо», — приводит слова Ростовцева «Царьград ТВ».

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