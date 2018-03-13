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22:53 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Биатлонисты сыграли в керлинг

Соревновались швейцарцы с британцами.

На странице Кубка мира по биатлону выложили фотографии, на которых биатлонисты почему-то вместо биатлона играют в керлинг.

Швейцарские и английские спортсмены пробуют себя в новом виде спорта.

Судя по выражению лиц, им нравится.

Для разнообразия профессионалы часто занимаются параллельно еще и каким-то другим видом спорта. Чтобы разбавить жизнь, быт и тяжелый тренировочный процесс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Скорее всего так вышло и в этот раз.

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