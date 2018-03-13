Биатлонисты сыграли в керлинг

На странице Кубка мира по биатлону выложили фотографии, на которых биатлонисты почему-то вместо биатлона играют в керлинг.



Швейцарские и английские спортсмены пробуют себя в новом виде спорта.



Судя по выражению лиц, им нравится.



Для разнообразия профессионалы часто занимаются параллельно еще и каким-то другим видом спорта. Чтобы разбавить жизнь, быт и тяжелый тренировочный процесс.