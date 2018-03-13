Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Биатлонисты сыграли в керлинг
Соревновались швейцарцы с британцами.
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Соревновались швейцарцы с британцами.
На странице Кубка мира по биатлону выложили фотографии, на которых биатлонисты
Швейцарские и английские спортсмены пробуют себя в новом виде спорта.
Судя по выражению лиц, им нравится.
Для разнообразия профессионалы часто занимаются параллельно еще и
Скорее всего так вышло и в этот раз.