Дмитрий Губерниев: Украинскую федерацию заставили принять такое решение

Источник: Спорт-Экспресс

О БОЙКОТЕ УКРАИНОЙ ЭТАПА КУБКА МИРА В ТЮМЕНИ

— Когда у власти находятся безумцы… Понимаете, у меня прекрасные контакты с украинской сборной. И с тренерами, и с главой федерации Владимиром Брынзаком. У нас были разные моменты с ним, но мы продолжаем совершенно замечательно общаться. Украинская команда очень хотела поехать на этап в Тюмень. Но их прогнули и заставили принять такое решение. Это абсолютно политическая история.

Самое печальное, что из-за вмешательства руководителей страдают спортсмены. У украинской команды не получилось на Олимпийских играх, но в Контиолахти было заметно, что все проблемы позади — в смешанной эстафете стали призерами. И когда результаты начали приходить, они лишаются возможности соревноваться. Там еще зачет Кубка наций нужно смотреть — важные гонки, призовые деньги. Спортсмены в данном случае — заложники. И мне искренне жаль моих друзей из украинской команды, в особенности у меня теплые отношения с девчонками. Не говоря уже про ребят — тот же Володя Семаков, который раньше представлял Россию, но нашел себя в украинской команде… И вот такое нелепое решение.

Обидно, когда заложниками политики и политического безумства становятся спортсмены. Мне искренне жаль украинцев. Я бесконечно уважаю биатлонистов и представителей других видов спорта этой страны. Я их поддерживаю в эфире, вы это знаете. Хочу сказать, что мы будем рады видеть в любом городе на сборе или на соревнованиях представителей Украины и окружим их заботой, теплом и пониманием, как всегда это делали. Это же касается и любой другой команды. А безумцы пусть продолжать вякать и вонять, такова жизнь.

О СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЭТАП В ХОЛМЕКОЛЛЕНЕ

— Многих интересных людей в сборной нет. Мне не хватает объяснений, прямой речи даже не тренеров, а, например, Владимира Барнашова, который является вице-президентом СБР. Почему принято это, а не другое решение? У Евгении Павловой нет разрешения на оружие. Возникает вопрос — что делают люди, которые должны оформлять бумаги? Сначала из-за этого у нас не была, в отличие от лыжников, оформлена полностью олимпийская заявка. Теперь страдают спортсмены.

Где Павлова, которая выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Увате и стала третьей в индивидуальной гонке? Она безусловно могла бы усилить сборную. Кстати, по Ирине Услугиной тот же вопрос! Мне не хватает объяснений со стороны руководства СБР. Сейчас такое ощущение — доедет ли колесо до Тюмени? Ну, наверное, доедет. Но нам же нужно, чтобы оно и потом куда-нибудь доехало. Мы поддерживаем всех спортсменов. Кто выйдет на старт, за того и будем болеть. Просто хочется понимания.

Вот Игорь Малиновский еще не сделал выбор между биатлоном и авиацией — это профессиональный пилот. Но если у самого талантливого юниора страны есть желание, почему бы ему руку не протянуть, чтобы в него поверили. Как шведы в Себастьяна Самуэльссона, который приехал с Олимпиады с двумя медалями — золотом и серебром.

Мы мало того, что странно думаем о тактике, так еще не думаем о стратегии. Меня это печалит. Я убежден, что мои скромные усилия помогли тренерам сборной России пригласить Ульяну Кайшеву на главные старты сезона. И Светлану Миронову. И хорошо, что есть возможность как-то в публичном пространстве помогать. Это моя работа. Но я журналист, я задаю вопросы, на которые, к сожалению, не получаю ответы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgQiDrZnqmJ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgQiDrZnqmJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Я , вот , что -то не пойму !!! У нас есть талантливый юниор Игорь Малиновский !!!! Он хочет и может бегать вместе со взрослыми !!! На кубке Мира !!! Считаю , заслужил и надо пробовать !!! Парень профессионально занимается авиацией и может послать биатлон к черту !!! В ближайшее время !!! Вместо того , чтобы помочь Малиновскому и сохранить талант для страны , тренеры сборной все делают наоборот !!!! Ротации нет , вне зависимости от результатов и тд !!! А ведь есть ещё и другие таланты !!!! Я вот думаю , что будет раньше - гром грянет или мужики из СБР перекрестятся ????? Вице - президент по спорту СБР Владимир Барнашов - жду Вашего ответа , как соловей лета !!! По Малиновскому , Павловой и другим , которых не берут в сборную , наша команда принадлежит не СБР , а Российской Федерации !!!! Пы Сы - 18 - го вечером в Москве веду большое мероприятие - там будут люди , которые принимают реальные и правильные решения , они любят и смотрят биатлон , мне у них что -ли спросить ????? Я могу !!!!!! #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #сбр #огонь #надоело #язасправедливость #ротация #россия #сборная #сборнаяроссии</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Губерниев</a> (@guberniev_dmitry) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-13T09:26:18+00:00">Mar 13, 2018 at 2:26am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О ВОЗМОЖНОМ БОЙКОТЕ АНГЛИЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА

— Мы были готовы к этому. Они хотят сделать плохо футболистам, болельщикам, которые хотят приехать в Россию. Пусть делают! Об этом предупреждал наш МИД — чем ближе чемпионат мира, тем сильнее будет оказываться давление. Но эти ребята хотят назло своим родителям уши отморозить. Это их право — пусть морозят, как хотят. Безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря. Но прежде всего, для самих британцев. Это неконструктивно.