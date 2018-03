Дмитрий Губерниев: Украинскую федерацию заставили принять такое решение

Я , вот , что -то не пойму !!! У нас есть талантливый юниор Игорь Малиновский !!!! Он хочет и может бегать вместе со взрослыми !!! На кубке Мира !!! Считаю , заслужил и надо пробовать !!! Парень профессионально занимается авиацией и может послать биатлон к черту !!! В ближайшее время !!! Вместо того , чтобы помочь Малиновскому и сохранить талант для страны , тренеры сборной все делают наоборот !!!! Ротации нет , вне зависимости от результатов и тд !!! А ведь есть ещё и другие таланты !!!! Я вот думаю , что будет раньше - гром грянет или мужики из СБР перекрестятся ????? Вице - президент по спорту СБР Владимир Барнашов - жду Вашего ответа , как соловей лета !!! По Малиновскому , Павловой и другим , которых не берут в сборную , наша команда принадлежит не СБР , а Российской Федерации !!!! Пы Сы - 18 - го вечером в Москве веду большое мероприятие - там будут люди , которые принимают реальные и правильные решения , они любят и смотрят биатлон , мне у них что -ли спросить ????? Я могу !!!!!! #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #сбр #огонь #надоело #язасправедливость #ротация #россия #сборная #сборнаяроссии

