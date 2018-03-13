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22:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Губерниев: Украинскую федерацию заставили принять такое решение

Известный телекомментатор — о составе сборной России на этап Холмеколлене, нарастающем бойкоте соревнований в Тюмени и демаршах англичан.

Источник: Спорт-Экспресс

О БОЙКОТЕ УКРАИНОЙ ЭТАПА КУБКА МИРА В ТЮМЕНИ

— Когда у власти находятся безумцы… Понимаете, у меня прекрасные контакты с украинской сборной. И с тренерами, и с главой федерации Владимиром Брынзаком. У нас были разные моменты с ним, но мы продолжаем совершенно замечательно общаться. Украинская команда очень хотела поехать на этап в Тюмень. Но их прогнули и заставили принять такое решение. Это абсолютно политическая история.

Самое печальное, что из-за вмешательства руководителей страдают спортсмены. У украинской команды не получилось на Олимпийских играх, но в Контиолахти было заметно, что все проблемы позади — в смешанной эстафете стали призерами. И когда результаты начали приходить, они лишаются возможности соревноваться. Там еще зачет Кубка наций нужно смотреть — важные гонки, призовые деньги. Спортсмены в данном случае — заложники. И мне искренне жаль моих друзей из украинской команды, в особенности у меня теплые отношения с девчонками. Не говоря уже про ребят — тот же Володя Семаков, который раньше представлял Россию, но нашел себя в украинской команде… И вот такое нелепое решение.

Обидно, когда заложниками политики и политического безумства становятся спортсмены. Мне искренне жаль украинцев. Я бесконечно уважаю биатлонистов и представителей других видов спорта этой страны. Я их поддерживаю в эфире, вы это знаете. Хочу сказать, что мы будем рады видеть в любом городе на сборе или на соревнованиях представителей Украины и окружим их заботой, теплом и пониманием, как всегда это делали. Это же касается и любой другой команды. А безумцы пусть продолжать вякать и вонять, такова жизнь.

О СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЭТАП В ХОЛМЕКОЛЛЕНЕ

— Многих интересных людей в сборной нет. Мне не хватает объяснений, прямой речи даже не тренеров, а, например, Владимира Барнашова, который является вице-президентом СБР. Почему принято это, а не другое решение? У Евгении Павловой нет разрешения на оружие. Возникает вопрос — что делают люди, которые должны оформлять бумаги? Сначала из-за этого у нас не была, в отличие от лыжников, оформлена полностью олимпийская заявка. Теперь страдают спортсмены.

Где Павлова, которая выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Увате и стала третьей в индивидуальной гонке? Она безусловно могла бы усилить сборную. Кстати, по Ирине Услугиной тот же вопрос! Мне не хватает объяснений со стороны руководства СБР. Сейчас такое ощущение — доедет ли колесо до Тюмени? Ну, наверное, доедет. Но нам же нужно, чтобы оно и потом куда-нибудь доехало. Мы поддерживаем всех спортсменов. Кто выйдет на старт, за того и будем болеть. Просто хочется понимания.

Вот Игорь Малиновский еще не сделал выбор между биатлоном и авиацией — это профессиональный пилот. Но если у самого талантливого юниора страны есть желание, почему бы ему руку не протянуть, чтобы в него поверили. Как шведы в Себастьяна Самуэльссона, который приехал с Олимпиады с двумя медалями — золотом и серебром.

Мы мало того, что странно думаем о тактике, так еще не думаем о стратегии. Меня это печалит. Я убежден, что мои скромные усилия помогли тренерам сборной России пригласить Ульяну Кайшеву на главные старты сезона. И Светлану Миронову. И хорошо, что есть возможность как-то в публичном пространстве помогать. Это моя работа. Но я журналист, я задаю вопросы, на которые, к сожалению, не получаю ответы.

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О ВОЗМОЖНОМ БОЙКОТЕ АНГЛИЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА

— Мы были готовы к этому. Они хотят сделать плохо футболистам, болельщикам, которые хотят приехать в Россию. Пусть делают! Об этом предупреждал наш МИД — чем ближе чемпионат мира, тем сильнее будет оказываться давление. Но эти ребята хотят назло своим родителям уши отморозить. Это их право — пусть морозят, как хотят. Безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря. Но прежде всего, для самих британцев. Это неконструктивно.

То же самое хочу сказать и про биатлонистов, которые не хотят ехать в Тюмень, и про норвежскую федерацию… Вы спортсменов спросите! Когда Самуэльссон бредит о том, что его поддерживает большинство — это нет так. Спортсмены приедут бороться за Кубок мира! У молодежи мозги затуманены — что им вливают в уши, то они и говорят. А политики решают свои задачи, которые не имеют ничего общего со спортом.

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