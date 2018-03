Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники

Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени !!! Жаль , безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона !!! Хорошая команда , отличные тренеры , сильный руководитель Володя Брынзак - мы давно дружим , но ......... увы и ах !!!! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России !!!!!Знаю , как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты ..... А безумцы ..... пусть дальше вопят и воняют #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #украина #россия #спорт #бойкот #тюмень #безумие #придурки #упыри #балбесы #чмыри #слабаки #горячиеголовы #партиявойны

A post shared by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on Mar 13, 2018 at 6:37am PDT