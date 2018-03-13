Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники
Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени.
Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Федерация биатлона Украины сегодня заявила об отказе от поездки на этап Кубка мира в Тюмени. «На встрече министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака принято совместное решение о том, что украинская сборная не будет принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении на официальном сайте ФБУ. — В связи с этим основная сборная завершит сезон восьмым этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, а команда Б возвращается в Украину, пропуская последний этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске».
Игорь Жданов также представил свою интерпретацию беседы. «Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций. Но все правила имеют исключения. Было принято совместное решение — сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени», — написал Жданов в социальных сетях.
Только вчера было объявлено о том, что сборная Украины планирует приехать на тюменский этап Кубка мира основным составом. Однако после вмешательства министра, планы биатлонистов изменились.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Кубок мира является коммерческими соревнованиями, и Международный союз биатлонистов (IBU) или организаторы турнира формально не могут предъявлять
Подобные вмешательства в некоторых видах спорта заканчивались временной дисквалификацией национальных федераций. Но украинцев могут поддержать другие страны, бойкотировавшие этап в Тюмени. Хоть отличия в ситуациях очевидны — чиновники не оказывали давления на другие сборные и не озвучивали никаких политических лозунгов, кроме допинговых претензий и опасений за свою безопасность.
Есть также информация о том, что Украина теперь собирается бойкотировать все соревнования на территории России. Если это станет реальностью, то проблема неизбежно выйдет на уровень МОК.
КТО ЕЩЕ НЕ ПРИЕДЕТ В ТЮМЕНЬ
Ранее об отказе от проездки в Тюмень объявили швед Себастьян Самуэльссон, а также сборные Канады, США и Чехии. Федерация биатлона Швеции заявила, что не согласна с позицией Самуэльссона, но не может насильно привезти в Россию спортсмена, который опасается за свою безопасность и сохранность
РЕАКЦИЯ
«Жаль, безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона! — написал в соцсетях известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. — Хорошая команда, отличные тренеры, сильный руководитель Володя Брынзак — мы давно дружим, но… увы и ах! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России! Знаю, как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты… А безумцы… пусть дальше вопят и воняют».
«У нас имелись предварительные договоренности об участии сборных Украины как в тюменском этапе Кубка мира, так и в этапе Кубка IBU в Увате, — заявил «Р-Спорт» президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. — Считаю, что решение пропустить этап в Тюмени было принято под определенным давлением со стороны спортивного, а, возможно, и политического руководства. Но дело не в этом, а в том, что наказали спортсменов, лишив их возможности выступать и, соответственно, бороться за более высокие рейтинговые места и более выгодные стартовые позиции в Кубке мира в следующем сезоне.
Мне не совсем понятна позиция федераций, которые заявляют о том, что не намерены участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, мотивируя это тем, что для них неприемлемо приезжать в Россию, но при этом спокойно отправляют спортсменов на кубок IBU в российский Уват, как это сделали те же украинцы или чехи, очень активно призывавшие бойкотировать соревнования в России. Это что, двойные стандарты?
КТО ТАКОЙ ИГОРЬ ЖДАНОВ?
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов неоднократно позволял себе антироссийские выпады. Так недавно этот чиновник призывал украинских болельщиков не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Также он призывал к запрету всех международных соревнований на территории России и публично поддерживал санкции в отношении наших олимпийцев и паралимпийцев. Накануне Олимпиады-2016 в Рио министр рекомендовал украинским спортсменам не давать интервью российским СМИ, а после появления нескольких совместных селфи российских и украинских олимпийцев — жестко критиковал своих соотечественников за эти поступки.