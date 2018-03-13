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19:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники

Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Федерация биатлона Украины сегодня заявила об отказе от поездки на этап Кубка мира в Тюмени. «На встрече министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака принято совместное решение о том, что украинская сборная не будет принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении на официальном сайте ФБУ. — В связи с этим основная сборная завершит сезон восьмым этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, а команда Б возвращается в Украину, пропуская последний этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске».

Игорь Жданов также представил свою интерпретацию беседы. «Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций. Но все правила имеют исключения. Было принято совместное решение — сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени», — написал Жданов в социальных сетях.

Только вчера было объявлено о том, что сборная Украины планирует приехать на тюменский этап Кубка мира основным составом. Однако после вмешательства министра, планы биатлонистов изменились.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Кубок мира является коммерческими соревнованиями, и Международный союз биатлонистов (IBU) или организаторы турнира формально не могут предъявлять кому-либо претензии из-за пропуска спортсменами этапа по любым причинам. Другое дело, что в случае с Украиной явно имеет место политический демарш и вмешательство государства в дела спортивной федерации. Так что по-хорошему данный инцидент может стать поводом для разбирательства на летнем конгрессе IBU, особенно при обсуждении календаря следующего Кубка мира.

Подобные вмешательства в некоторых видах спорта заканчивались временной дисквалификацией национальных федераций. Но украинцев могут поддержать другие страны, бойкотировавшие этап в Тюмени. Хоть отличия в ситуациях очевидны — чиновники не оказывали давления на другие сборные и не озвучивали никаких политических лозунгов, кроме допинговых претензий и опасений за свою безопасность.

Есть также информация о том, что Украина теперь собирается бойкотировать все соревнования на территории России. Если это станет реальностью, то проблема неизбежно выйдет на уровень МОК.

КТО ЕЩЕ НЕ ПРИЕДЕТ В ТЮМЕНЬ

Ранее об отказе от проездки в Тюмень объявили швед Себастьян Самуэльссон, а также сборные Канады, США и Чехии. Федерация биатлона Швеции заявила, что не согласна с позицией Самуэльссона, но не может насильно привезти в Россию спортсмена, который опасается за свою безопасность и сохранность допинг-проб. Аргументация у биатлонистов из Канады, США и Чехии — примерно аналогичная. Норвежская федерация биатлона заявила, что также не в восторге от поездки в Тюмень, но не поддерживает идею бойкота.

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РЕАКЦИЯ

«Жаль, безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона! — написал в соцсетях известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. — Хорошая команда, отличные тренеры, сильный руководитель Володя Брынзак — мы давно дружим, но… увы и ах! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России! Знаю, как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты… А безумцы… пусть дальше вопят и воняют».

«У нас имелись предварительные договоренности об участии сборных Украины как в тюменском этапе Кубка мира, так и в этапе Кубка IBU в Увате, — заявил «Р-Спорт» президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. — Считаю, что решение пропустить этап в Тюмени было принято под определенным давлением со стороны спортивного, а, возможно, и политического руководства. Но дело не в этом, а в том, что наказали спортсменов, лишив их возможности выступать и, соответственно, бороться за более высокие рейтинговые места и более выгодные стартовые позиции в Кубке мира в следующем сезоне.

Мне не совсем понятна позиция федераций, которые заявляют о том, что не намерены участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, мотивируя это тем, что для них неприемлемо приезжать в Россию, но при этом спокойно отправляют спортсменов на кубок IBU в российский Уват, как это сделали те же украинцы или чехи, очень активно призывавшие бойкотировать соревнования в России. Это что, двойные стандарты?

КТО ТАКОЙ ИГОРЬ ЖДАНОВ?

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов неоднократно позволял себе антироссийские выпады. Так недавно этот чиновник призывал украинских болельщиков не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Также он призывал к запрету всех международных соревнований на территории России и публично поддерживал санкции в отношении наших олимпийцев и паралимпийцев. Накануне Олимпиады-2016 в Рио министр рекомендовал украинским спортсменам не давать интервью российским СМИ, а после появления нескольких совместных селфи российских и украинских олимпийцев — жестко критиковал своих соотечественников за эти поступки.

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