Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Федерация биатлона Украины сегодня заявила об отказе от поездки на этап Кубка мира в Тюмени. «На встрече министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака принято совместное решение о том, что украинская сборная не будет принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении на официальном сайте ФБУ. — В связи с этим основная сборная завершит сезон восьмым этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, а команда Б возвращается в Украину, пропуская последний этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске».

Игорь Жданов также представил свою интерпретацию беседы. «Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций. Но все правила имеют исключения. Было принято совместное решение — сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени», — написал Жданов в социальных сетях.

Только вчера было объявлено о том, что сборная Украины планирует приехать на тюменский этап Кубка мира основным составом. Однако после вмешательства министра, планы биатлонистов изменились.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Кубок мира является коммерческими соревнованиями, и Международный союз биатлонистов (IBU) или организаторы турнира формально не могут предъявлять кому-либо претензии из-за пропуска спортсменами этапа по любым причинам. Другое дело, что в случае с Украиной явно имеет место политический демарш и вмешательство государства в дела спортивной федерации. Так что по-хорошему данный инцидент может стать поводом для разбирательства на летнем конгрессе IBU, особенно при обсуждении календаря следующего Кубка мира.

Подобные вмешательства в некоторых видах спорта заканчивались временной дисквалификацией национальных федераций. Но украинцев могут поддержать другие страны, бойкотировавшие этап в Тюмени. Хоть отличия в ситуациях очевидны — чиновники не оказывали давления на другие сборные и не озвучивали никаких политических лозунгов, кроме допинговых претензий и опасений за свою безопасность.

Есть также информация о том, что Украина теперь собирается бойкотировать все соревнования на территории России. Если это станет реальностью, то проблема неизбежно выйдет на уровень МОК.

КТО ЕЩЕ НЕ ПРИЕДЕТ В ТЮМЕНЬ

Ранее об отказе от проездки в Тюмень объявили швед Себастьян Самуэльссон, а также сборные Канады, США и Чехии. Федерация биатлона Швеции заявила, что не согласна с позицией Самуэльссона, но не может насильно привезти в Россию спортсмена, который опасается за свою безопасность и сохранность допинг-проб. Аргументация у биатлонистов из Канады, США и Чехии — примерно аналогичная. Норвежская федерация биатлона заявила, что также не в восторге от поездки в Тюмень, но не поддерживает идею бойкота.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgQ-1YVngsG/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgQ-1YVngsG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени !!! Жаль , безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона !!! Хорошая команда , отличные тренеры , сильный руководитель Володя Брынзак - мы давно дружим , но ......... увы и ах !!!! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России !!!!!Знаю , как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты ..... А безумцы ..... пусть дальше вопят и воняют #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #украина #россия #спорт #бойкот #тюмень #безумие #придурки #упыри #балбесы #чмыри #слабаки #горячиеголовы #партиявойны</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Губерниев</a> (@guberniev_dmitry) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-13T13:37:45+00:00">Mar 13, 2018 at 6:37am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

РЕАКЦИЯ

«Жаль, безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона! — написал в соцсетях известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. — Хорошая команда, отличные тренеры, сильный руководитель Володя Брынзак — мы давно дружим, но… увы и ах! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России! Знаю, как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты… А безумцы… пусть дальше вопят и воняют».

«У нас имелись предварительные договоренности об участии сборных Украины как в тюменском этапе Кубка мира, так и в этапе Кубка IBU в Увате, — заявил «Р-Спорт» президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. — Считаю, что решение пропустить этап в Тюмени было принято под определенным давлением со стороны спортивного, а, возможно, и политического руководства. Но дело не в этом, а в том, что наказали спортсменов, лишив их возможности выступать и, соответственно, бороться за более высокие рейтинговые места и более выгодные стартовые позиции в Кубке мира в следующем сезоне.

Мне не совсем понятна позиция федераций, которые заявляют о том, что не намерены участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, мотивируя это тем, что для них неприемлемо приезжать в Россию, но при этом спокойно отправляют спортсменов на кубок IBU в российский Уват, как это сделали те же украинцы или чехи, очень активно призывавшие бойкотировать соревнования в России. Это что, двойные стандарты?

КТО ТАКОЙ ИГОРЬ ЖДАНОВ?