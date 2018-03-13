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19:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украина объявила о бойкоте всех соревнований в России

Президент федерации биатлона Украины (ФБУ), первый вице-президент Национального олимпийского комитета страны Владимир Брынзак заявил «СЭ», что его государство временно отказывается от участия в турнирах по всем видам спорта на территории Российской Федерации.

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее ФБУ объявила о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, который также пропустят США, Канада и Чехия.

— Действительно, сборная Украины не приедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень, — сказал Брынзак. — Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России.

— Получается, Украина не будет представлена на всех соревнованиях, проводимых на территории РФ?

— Пока так. А дальше посмотрим.

— Что должно произойти, чтобы ваш бойкот был снят?

— Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали. Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться. Надеюсь, все восстановится.

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