Казахстанские паралимпийцы прокомментировали свои выступления в биатлоне

Сергей Усольцев преодолел дистанцию 12,5 километров сидя. Он на 11 месте. Еще один наш атлет Александр Герлиц, который был четвертым в лыжных гонках на дистанции 20 километров, в биатлоне показал шестой результат. По его словам, сказалась усталость от предыдущих соревнований. Также казахстанские паралимпийцы признались, что им не хватает опыта выступлений в паралимпийском биатлоне.

Отметим, спортсмены соревновались в непростых климатических условиях. Был ветер и температура воздуха достигала 15 градусов.

Сергей Усольцев, член паралимпийской сборной РК по лыжным гонкам и биатлону:

— Это всё получилось за счет стрельбы. На первом рубеже получился один промах. Обидный. Там чуть-чуть габарит не прошел. На втором рубеже было три промаха. Не попал в ветер. А на третьем-четвертом рубеже удалось сработать на ноль. Учитывая то, что мы начали стрелять с декабря месяца, я думаю, это хороший результат. 11 место. Это мой самый лучший показатель.

Александр Герлиц, член паралимпийской сборной РК по лыжным гонкам и биатлону: