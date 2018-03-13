Казахстанские паралимпийцы прокомментировали свои выступления в биатлоне
Казахстанские паралимпийцы сегодня в Пхенчхане соревновались в биатлоне.
Казахстанские паралимпийцы сегодня в Пхенчхане соревновались в биатлоне.
Сергей Усольцев преодолел дистанцию 12,5 километров сидя. Он на 11 месте. Еще один наш атлет Александр Герлиц, который был четвертым в лыжных гонках на дистанции 20 километров, в биатлоне показал шестой результат. По его словам, сказалась усталость от предыдущих соревнований. Также казахстанские паралимпийцы признались, что им не хватает опыта выступлений в паралимпийском биатлоне.
Отметим, спортсмены соревновались в непростых климатических условиях. Был ветер и температура воздуха достигала 15 градусов.
Сергей Усольцев, член паралимпийской сборной РК по лыжным гонкам и биатлону:
— Это всё получилось за счет стрельбы. На первом рубеже получился один промах. Обидный. Там
Александр Герлиц, член паралимпийской сборной РК по лыжным гонкам и биатлону:
— Единственное, что не справился со стрельбой. Шесть промахов — это достаточно много для биатлона. Пришлось отыгрывать ногами. И сделал всё возможное, чтобы отыграть свои промахи. Биатлоном я занимаюсь только первый сезон. Это мои четвертые соревнования биатлонные. Опыта мало в стрельбе, хоть мы и в последнее время уделяли много времени тренировкам. Видимо этого недостаточно. Нужно наращивать опыт с годами.