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17:52 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанские паралимпийцы прокомментировали свои выступления в биатлоне

Казахстанские паралимпийцы сегодня в Пхенчхане соревновались в биатлоне.

Сергей Усольцев преодолел дистанцию 12,5 километров сидя. Он на 11 месте. Еще один наш атлет Александр Герлиц, который был четвертым в лыжных гонках на дистанции 20 километров, в биатлоне показал шестой результат. По его словам, сказалась усталость от предыдущих соревнований. Также казахстанские паралимпийцы признались, что им не хватает опыта выступлений в паралимпийском биатлоне.

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Отметим, спортсмены соревновались в непростых климатических условиях. Был ветер и температура воздуха достигала 15 градусов.

Сергей Усольцев, член паралимпийской сборной РК по лыжным гонкам и биатлону:

— Это всё получилось за счет стрельбы. На первом рубеже получился один промах. Обидный. Там чуть-чуть габарит не прошел. На втором рубеже было три промаха. Не попал в ветер. А на третьем-четвертом рубеже удалось сработать на ноль. Учитывая то, что мы начали стрелять с декабря месяца, я думаю, это хороший результат. 11 место. Это мой самый лучший показатель.

Александр Герлиц, член паралимпийской сборной РК по лыжным гонкам и биатлону:

— Единственное, что не справился со стрельбой. Шесть промахов — это достаточно много для биатлона. Пришлось отыгрывать ногами. И сделал всё возможное, чтобы отыграть свои промахи. Биатлоном я занимаюсь только первый сезон. Это мои четвертые соревнования биатлонные. Опыта мало в стрельбе, хоть мы и в последнее время уделяли много времени тренировкам. Видимо этого недостаточно. Нужно наращивать опыт с годами.

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