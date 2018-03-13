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17:22 (мск), источник: БЕЛТА

Десять белорусских биатлонистов выступят на этапе КМ в Холменколлене

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять белорусских биатлонистов выступят на восьмом этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

Источник: БЕЛТА

В женской команде изменений не произошло. На старт планируют выйти Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Надежда Писарева.

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В мужской команде по сравнению с предыдущим этапом в финском Контиолахти одно изменение: в список включен Максим Воробей. В Норвегии также выйдут на старт Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Антон Смольский.

Восьмой этап Кубка мира откроется 15 марта двумя спринтерскими гонками. Первыми будут соревноваться женщины. Начало — в 14.00. Мужчины стартуют в 16.45. После дня отдыха 17 марта состоятся женская эстафета и гонка преследования, а завершится восьмой этап 18 марта гонкой преследования у женщин и эстафетой у мужчин. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямые трансляции из Хольменколлена.

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