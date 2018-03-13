Десять белорусских биатлонистов выступят на этапе КМ в Холменколлене

В мужской команде по сравнению с предыдущим этапом в финском Контиолахти одно изменение: в список включен Максим Воробей. В Норвегии также выйдут на старт Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Антон Смольский.

Восьмой этап Кубка мира откроется 15 марта двумя спринтерскими гонками. Первыми будут соревноваться женщины. Начало — в 14.00. Мужчины стартуют в 16.45. После дня отдыха 17 марта состоятся женская эстафета и гонка преследования, а завершится восьмой этап 18 марта гонкой преследования у женщин и эстафетой у мужчин. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямые трансляции из Хольменколлена.