Майгуров: Неучастие Украины в этапе Кубка мира в Тюмени нельзя расценивать как бойкот

Во вторник министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объявил, что решение не отправлять сборную на этап в Тюмень было принято совместно с президентом национальной федерации биатлона Владимиром Брынзаком.

«Я не готов считать это решение бойкотом. Между российскими и украинскими биатлонистами всегда существовали прекрасные рабочие отношения — как на уровне президентов федераций, так и на уровне атлетов и тренеров. Знаю, что украинцы планировали приехать в Тюмень, готовились к этому этапу. То, что они изменили это решение, означает для меня, что возникли обстоятельства непреодолимой силы, которым было нельзя не подчиниться», — сказал Майгуров.