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17:20 (мск), источник: Р-Спорт

Майгуров: Неучастие Украины в этапе Кубка мира в Тюмени нельзя расценивать как бойкот

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров заявил РИА Новости, что не считает правильным расценивать как бойкот неучастие сборной Украины в заключительном этапе Кубка мира в Тюмени.

Во вторник министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объявил, что решение не отправлять сборную на этап в Тюмень было принято совместно с президентом национальной федерации биатлона Владимиром Брынзаком.

«Я не готов считать это решение бойкотом. Между российскими и украинскими биатлонистами всегда существовали прекрасные рабочие отношения — как на уровне президентов федераций, так и на уровне атлетов и тренеров. Знаю, что украинцы планировали приехать в Тюмень, готовились к этому этапу. То, что они изменили это решение, означает для меня, что возникли обстоятельства непреодолимой силы, которым было нельзя не подчиниться», — сказал Майгуров.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

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