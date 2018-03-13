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Украинские биатлонисты не выступят на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске
Украинские биатлонисты не примут участия в этапе Кубка IBU, который пройдёт в
Украинские биатлонисты не примут участия в этапе Кубка IBU, который пройдёт в
Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что сборная Украины по биатлону будет бойкотировать девятый этап Кубка мира в Тюмени.
«Основная сборная завершит сезон восьмым этапом Кубка мира в норвежском Хольменколлене, а команда “Б” возвращается на Украину, пропуская последний этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации биатлона Украины.