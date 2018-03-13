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16:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинские биатлонисты не выступят на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске

Украинские биатлонисты не примут участия в этапе Кубка IBU, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 14 по 17 марта.

Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что сборная Украины по биатлону будет бойкотировать девятый этап Кубка мира в Тюмени.

«Основная сборная завершит сезон восьмым этапом Кубка мира в норвежском Хольменколлене, а команда “Б” возвращается на Украину, пропуская последний этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации биатлона Украины.

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