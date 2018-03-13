«Мы будем вмешиваться в спорт». Министр спорта Украины вырыл всем яму?
Украинский госчиновник в одностороннем порядке внёс исключение в правило о невмешательстве государства в спорт. Ну
Украинский госчиновник в одностороннем порядке внёс исключение в правило о невмешательстве государства в спорт. Ну
«Большая проблема»
«Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как общественных организаций. Но все правила имеют исключения»…
Представляете, есть исключения!
Так решил министр спорта Украины Игорь Жданов, когда решил заставить биатлонную сборную своей страны бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. И написал об этом в соцсети. Ещё раз — министр спорта Украины вносит исключения в правило о невмешательстве государства в работу спортивных организаций. Тут если и смеяться, то истерично.
«Большая проблема в том, что IBU не воспринимает ситуацию серьёзно и ничего не делает. Я убеждён, что большинство биатлонистов на Кубке мира не хочет ехать в Россию», — так считает шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, выигравший две медали на Олимпиаде и видящий себя новой звездой мирового биатлона. Себастиан присоединился к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени и призывает последовать его примеру и других биатлонистов. Пока получается не очень: даже Пихлер с ним не соглашается, а соотечественник Бьорн Ферри и вовсе смеётся над словами об угрозе жизни и здоровью — предлагает отрастить усы для маскировки.
Однако вся ситуация вокруг заключительного этапа Кубка мира в России выглядит не смешно. Не только
30 лет спокойствия
Когда речь заходит о бойкоте в спорте, на горизонте сразу появляется олимпийская тема. Разного рода политические протесты происходили на Играх с самого начала XX века. Апогеем стали всем известные события на Олимпиадах 1980 и 1984 годов. Один из крупнейших скандалов в истории мирового спорта инициировали США, Канада и Великобритания — бойкот московской Олимпиаде был объявлен в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан. Советский Союз четыре года спустя ответил симметрично — под ещё более зыбким предлогом. Именно после 1984 года в устав МОК были внесены изменения, предусматривающие жёсткие санкции за бойкот Игр вплоть до дисквалификации соответствующего НОК на одну или несколько Олимпиад.
С тех пор прошло уже более 30 лет. На Олимпиадах — ни одного столь же глобального бойкота. Призывы к ним с разных сторон звучат каждые два года, но действовать не решается никто.
На примере Южной Африки
Тот же МОК строго наказывает Национальные олимпийские комитеты, если в их дела вмешивается государство. Даже любопытно, что теперь будет с Украиной после столь наглого заявления госчиновника. Просто представьте на его месте Виталия Леонтьевича Мутко… и спрогнозируйте волну, которая поднялась бы среди всех возможных западных партнёров.
Другой популярный на западе пример от российского болельщика далёк, но оттого не менее показателен. В Англии есть книга «Это не крикет», которая описывает политические протесты и бойкоты, возникающие вокруг популярной на территории бывшей Британской империи игры. И в ней есть целая серия историй, которые говорят сами за себя. Например, в 1970-м турне сборной ЮАР по Британским островам было сорвано по настоянию… министра внутренних дел Великобритании. Он заметил, что сборная из страны, ведущей политику апартеида, не может участвовать в такого рода событии. Африканцы лишились очень солидного гонорара.
А с 1977 года британцы и вовсе стали частью соглашения, в рамках которого страны Содружества ограничивали свои контакты с командами из Южной Африки.
Десятки сильнейших игроков в крикет переехали в страны Содружества и усилили их национальные сборные. А Южная Африка была восстановлена в правах только в 1990-х и ещё 20 лет потратила на то, чтобы вернуться на ведущие роли.
Есть ли вероятность, что нечто подобное хотят сделать и со всем российским спортом?
Схемы, которые работают
Англосаксы не дураки — они используют против России то, что эффективно работает. В декабре 2016-го, после публикации доклада Макларена, возбудились бобслеисты и скелетонисты. Сначала латвийцы заявили, что не хотят принимать участие в чемпионате мира, который должен был пройти в Сочи. Затем к протесту присоединились американцы и часть британской команды с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира по скелетону Элизабет Ярнольд во главе. Международная федерация
За вторым примером далеко ходить не нужно. Многострадальная Тюмень уже в прошлом году должна была принять у себя лучших биатлонистов планеты, но не сложилось. На волне негодования иностранцев после публикации доклада Макларена от проведения этапа Кубка мира в России мы отказались сами. По официальной версии — чтобы не усиливать напряжение. Но, очевидно, за этим скрывалась некая сделка. Что Россия получила взамен — достоверно неизвестно. Но иностранцы в Финляндии получили то, о чём они так любят говорить — чувство защищённости.
Согласно последним новостям, Англия всерьёз обдумывает возможный бойкот российского турнира. Австралия, Япония и Польша якобы хотят к протесту присоединиться. Похоже на бобслеистов, не правда ли?
Вот только ФИФА — не IBSF и даже не IBU, а потому свои позиции сдавать не будет. Проверенная схема в этот раз не сработает: одной только снежной трассы или ледяного жёлоба недостаточно, чтобы перенести футбольный чемпионат мира. Кроме того, ФИФА тоже обжигалась на разного рода протестах и бойкотах. Поэтому согласно регламенту, команда, отобравшаяся на главный турнир четырёхлетия, обязана провести там все матчи. В противном случае последует жёсткое наказание, вплоть до отстранения от участия в следующем турнире. Поэтому и Япония, и Польша, и кто угодно ещё страдать за Сирию и чужих шпионов готовы лишь на словах.
Полная безнаказанность
Но вернёмся к биатлону. В истории этого вида спорта до последних лет не было ни серьёзных потрясений, ни громких скандалов с политическим подтекстом, ни тем более бойкотов. Переносы турниров были — но только
Разумеется, с Тюменью то же самое. Что делать канадцам, американцам и чехам на заключительном этапе Кубка мира? За высокие места они бороться не будут, отдыхать на вечеринках, посвящённых закрытию сезона, тоже желания нет. Остаётся два варианта — либо тихо раствориться в воздухе до лета или осени, либо громко хлопнуть дверью. Они выбрали второе, потому что знают, что не будут наказаны — в уставе IBU санкций за это не предусмотрено.
Бессмысленно отрицать, что на Россию через сферу спорта оказывается серьёзное давление. Наши оппоненты ищут слабые места и стараются на них надавить. Международный союз биатлонистов пока занял компромиссную позицию. Собаки лают, караван идёт. Но свора становится всё больше.
Михаил Чесалин