«Мы будем вмешиваться в спорт». Министр спорта Украины вырыл всем яму?

«Большая проблема»

«Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как общественных организаций. Но все правила имеют исключения»…

Представляете, есть исключения!

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Так решил министр спорта Украины Игорь Жданов, когда решил заставить биатлонную сборную своей страны бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. И написал об этом в соцсети. Ещё раз — министр спорта Украины вносит исключения в правило о невмешательстве государства в работу спортивных организаций. Тут если и смеяться, то истерично.

«Большая проблема в том, что IBU не воспринимает ситуацию серьёзно и ничего не делает. Я убеждён, что большинство биатлонистов на Кубке мира не хочет ехать в Россию», — так считает шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, выигравший две медали на Олимпиаде и видящий себя новой звездой мирового биатлона. Себастиан присоединился к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени и призывает последовать его примеру и других биатлонистов. Пока получается не очень: даже Пихлер с ним не соглашается, а соотечественник Бьорн Ферри и вовсе смеётся над словами об угрозе жизни и здоровью — предлагает отрастить усы для маскировки.



Однако вся ситуация вокруг заключительного этапа Кубка мира в России выглядит не смешно. Не только швед-одиночка, но и целые сборные США, Канады и Чехии отказываются ехать в Тюмень, открыто говоря о бойкоте этапа турнира. Теперь вот и Украина. Но разве они не должны быть за это наказаны?

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30 лет спокойствия

Когда речь заходит о бойкоте в спорте, на горизонте сразу появляется олимпийская тема. Разного рода политические протесты происходили на Играх с самого начала XX века. Апогеем стали всем известные события на Олимпиадах 1980 и 1984 годов. Один из крупнейших скандалов в истории мирового спорта инициировали США, Канада и Великобритания — бойкот московской Олимпиаде был объявлен в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан. Советский Союз четыре года спустя ответил симметрично — под ещё более зыбким предлогом. Именно после 1984 года в устав МОК были внесены изменения, предусматривающие жёсткие санкции за бойкот Игр вплоть до дисквалификации соответствующего НОК на одну или несколько Олимпиад.

С тех пор прошло уже более 30 лет. На Олимпиадах — ни одного столь же глобального бойкота. Призывы к ним с разных сторон звучат каждые два года, но действовать не решается никто.

На примере Южной Африки

Тот же МОК строго наказывает Национальные олимпийские комитеты, если в их дела вмешивается государство. Даже любопытно, что теперь будет с Украиной после столь наглого заявления госчиновника. Просто представьте на его месте Виталия Леонтьевича Мутко… и спрогнозируйте волну, которая поднялась бы среди всех возможных западных партнёров.

Другой популярный на западе пример от российского болельщика далёк, но оттого не менее показателен. В Англии есть книга «Это не крикет», которая описывает политические протесты и бойкоты, возникающие вокруг популярной на территории бывшей Британской империи игры. И в ней есть целая серия историй, которые говорят сами за себя. Например, в 1970-м турне сборной ЮАР по Британским островам было сорвано по настоянию… министра внутренних дел Великобритании. Он заметил, что сборная из страны, ведущей политику апартеида, не может участвовать в такого рода событии. Африканцы лишились очень солидного гонорара.

А с 1977 года британцы и вовсе стали частью соглашения, в рамках которого страны Содружества ограничивали свои контакты с командами из Южной Африки.

Британцы отказывались играть очные матчи с южноафриканцами, добились того, что сборная ЮАР перестала выступать в крупнейших международных турнирах, и всё это было обусловлено исключительно борьбой с местной властью и политическим строем.

Десятки сильнейших игроков в крикет переехали в страны Содружества и усилили их национальные сборные. А Южная Африка была восстановлена в правах только в 1990-х и ещё 20 лет потратила на то, чтобы вернуться на ведущие роли.



Есть ли вероятность, что нечто подобное хотят сделать и со всем российским спортом?

Схемы, которые работают

Англосаксы не дураки — они используют против России то, что эффективно работает. В декабре 2016-го, после публикации доклада Макларена, возбудились бобслеисты и скелетонисты. Сначала латвийцы заявили, что не хотят принимать участие в чемпионате мира, который должен был пройти в Сочи. Затем к протесту присоединились американцы и часть британской команды с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира по скелетону Элизабет Ярнольд во главе. Международная федерация помялась-помялась, но в итоге пошла на поводу у этой компании. Благо немцы поддержали инициативу IBSF и тут же предложили провести чемпионат мира в Кёнигзее. А Сочи тихо и почти незаметно остался за бортом — про него сразу же забыли.

За вторым примером далеко ходить не нужно. Многострадальная Тюмень уже в прошлом году должна была принять у себя лучших биатлонистов планеты, но не сложилось. На волне негодования иностранцев после публикации доклада Макларена от проведения этапа Кубка мира в России мы отказались сами. По официальной версии — чтобы не усиливать напряжение. Но, очевидно, за этим скрывалась некая сделка. Что Россия получила взамен — достоверно неизвестно. Но иностранцы в Финляндии получили то, о чём они так любят говорить — чувство защищённости.

В 2018 году в России пройдёт чемпионат мира по футболу. Англичане, конечно, до сих пор обижены на нас за то, что давным-давно ФИФА сделал выбор не в их пользу, а потому до последнего будут пытаться российскому турниру насолить.

Согласно последним новостям, Англия всерьёз обдумывает возможный бойкот российского турнира. Австралия, Япония и Польша якобы хотят к протесту присоединиться. Похоже на бобслеистов, не правда ли?

Вот только ФИФА — не IBSF и даже не IBU, а потому свои позиции сдавать не будет. Проверенная схема в этот раз не сработает: одной только снежной трассы или ледяного жёлоба недостаточно, чтобы перенести футбольный чемпионат мира. Кроме того, ФИФА тоже обжигалась на разного рода протестах и бойкотах. Поэтому согласно регламенту, команда, отобравшаяся на главный турнир четырёхлетия, обязана провести там все матчи. В противном случае последует жёсткое наказание, вплоть до отстранения от участия в следующем турнире. Поэтому и Япония, и Польша, и кто угодно ещё страдать за Сирию и чужих шпионов готовы лишь на словах.

Полная безнаказанность

Но вернёмся к биатлону. В истории этого вида спорта до последних лет не было ни серьёзных потрясений, ни громких скандалов с политическим подтекстом, ни тем более бойкотов. Переносы турниров были — но только из-за погодных трудностей, проблем с финансированием или иных организационных нестыковок. Пропуск спортсменами того или иного этапа Кубка мира — тоже совершенно нормальная практика. Всегда можно сослаться на усталость, травму, финансовые проблемы, да на что угодно — хоть на вторжение инопланетян. Никто не обязывает спортсменов (тем более из стран второго эшелона) куда-то ехать и выступать.

Разумеется, с Тюменью то же самое. Что делать канадцам, американцам и чехам на заключительном этапе Кубка мира? За высокие места они бороться не будут, отдыхать на вечеринках, посвящённых закрытию сезона, тоже желания нет. Остаётся два варианта — либо тихо раствориться в воздухе до лета или осени, либо громко хлопнуть дверью. Они выбрали второе, потому что знают, что не будут наказаны — в уставе IBU санкций за это не предусмотрено.



Бессмысленно отрицать, что на Россию через сферу спорта оказывается серьёзное давление. Наши оппоненты ищут слабые места и стараются на них надавить. Международный союз биатлонистов пока занял компромиссную позицию. Собаки лают, караван идёт. Но свора становится всё больше.