Союз биатлонистов Казахстана начал собственное расследование
Ранее проверку в отношении врача нашей сборной инициировал IBU.
Ранее проверку в отношении врача нашей сборной инициировал IBU.
Союз биатлонистов Казахстана (СБК) после получения официального уведомления от Международного союза биатлонистов (IBU) от 7 марта текущего года начал собственное расследование по факту отстранения доктора сборной Казахстана, сообщили в СБК.
Напомним, IBU инициировал расследование, связанное с предполагаемым нарушением антидопинговых правил врачом национальной команды Казахстана по биатлону Хоссильбеком Тагаевым.
«…Для более точного понимания обвинений, выдвинутых в адрес господина Тагаева Хосильбека, СБК запросил в IBU заключение Австрийской Федеральной Полиции и Итальянского прокурора г. Болцано, которые до сих пор официально не предоставлены в адрес Союза биатлонистов Казахстана», — указали в свою очередь в СБК.
Между тем казахстанская сторона отправила в адрес Международного союза биатлонистов следующие документы:
— Пояснительную записку от господина Тагаева Хоссильбека с переводом на английский язык;.
— Сертификат на провоз и использование препаратов от Центра спортивной медицины и реабилитации.
«СБК надеется, что этим документам будет уделено должное внимание, они будут рассмотрены и учтены во время предварительных слушаний. Помимо этого, СБК начал собственное расследование по факту отстранения доктора национальной сборной по биатлону и уведомил об этом все ответственные стороны. В свою очередь, Союз биатлонистов Казахстана надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с IBU по вопросам антидопинговой политики», — заявили в местном Союзе.