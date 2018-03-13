Союз биатлонистов Казахстана начал собственное расследование

Источник: Prosports.kz

Союз биатлонистов Казахстана (СБК) после получения официального уведомления от Международного союза биатлонистов (IBU) от 7 марта текущего года начал собственное расследование по факту отстранения доктора сборной Казахстана, сообщили в СБК.

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Напомним, IBU инициировал расследование, связанное с предполагаемым нарушением антидопинговых правил врачом национальной команды Казахстана по биатлону Хоссильбеком Тагаевым.

«…Для более точного понимания обвинений, выдвинутых в адрес господина Тагаева Хосильбека, СБК запросил в IBU заключение Австрийской Федеральной Полиции и Итальянского прокурора г. Болцано, которые до сих пор официально не предоставлены в адрес Союза биатлонистов Казахстана», — указали в свою очередь в СБК.

Между тем казахстанская сторона отправила в адрес Международного союза биатлонистов следующие документы:

— Пояснительную записку от господина Тагаева Хоссильбека с переводом на английский язык;.

— Сертификат на провоз и использование препаратов от Центра спортивной медицины и реабилитации.