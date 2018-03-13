Украина решила бойкотировать биатлонный Кубок мира в Тюмени
Министр спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что сборная Украины по биатлону будет бойкотировать 9-й этап Кубка мира в Тюмени.
Министр спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что сборная Украины по биатлону будет бойкотировать 9-й этап Кубка мира в Тюмени.
«Сегодня встречался с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обговорили ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону.
Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как общественных организаций. Но все правила имеют исключения.
Так как речь идёт о
Президент ФБУ Владимир Брынзак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым подтвердил эту информацию.
«Мы не будем принимать участие в Кубке мира в Тюмени», — сказал Брынзак.
Отметим, что второй состав сборной Украины участвует в этапах Кубка IBU, которые в марте проходят в Увате и