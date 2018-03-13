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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Украина решила бойкотировать биатлонный Кубок мира в Тюмени

Министр спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что сборная Украины по биатлону будет бойкотировать 9-й этап Кубка мира в Тюмени.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня встречался с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обговорили ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону.

Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как общественных организаций. Но все правила имеют исключения.

Так как речь идёт о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, и не поддерживает антидопинговые правила, было принято совместное решение — сборная Украины не будет принимать участия в девятом этапе Кубка мира в Тюмени, — написал Жданов в своем «фейсбуке».

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Президент ФБУ Владимир Брынзак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым подтвердил эту информацию.

«Мы не будем принимать участие в Кубке мира в Тюмени», — сказал Брынзак.

Отметим, что второй состав сборной Украины участвует в этапах Кубка IBU, которые в марте проходят в Увате и Ханты-Мансийске.

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