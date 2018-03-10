Губерниев vs Цветков. Кто прав в финишном споре?

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти сборная России заняла четвертое место. Причем россияне даже какое-то время лидировали, на последний этап уходили третьими всего в трех секундах от лидера, но наш финишер Максим Цветков, хоть и стрелял точно, на дистанции был далеко не быстр, показав только 13-ю скорость среди всех участников.

Уже после гонки телекомментатор Дмитрий Губерниев написал на своей странице в Инстаграме, что, мол, призеры на финише дружно обнимались, а к Цветкову так никто и не подошел.

«Молодцы, итальянцы! Поздравляю с победой! А вот к Максиму Цветкову, в отличие от всех призеров и шведов с французами, команда в полном составе после финиша не подошла! Только Малышко встретил… И тем не менее спасибо сборной России за борьбу! Мы сражались здорово, достойно, но… Побед от поражений ты не должен отличать! Когда соберем настоящую дружную команду, тогда и победы придут! Верим в российский биатлон, берем пример с наших дружных соперников! А Италию еще раз поздравляю!» — написал Губерниев.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgJt5PkHOf4/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgJt5PkHOf4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Молодцы , итальянцы !!! Поздравляю с победой !!!! А вот к Максиму Цветкову , в отличие от всех призеров и шведов с французами , команда в полном составе после финиша не подошла!!! Только Малышко встретил ..... и тем не менее , спасибо Сборной России за борьбу !!! Мы сражались здорово , достойно , но .... Побед от поражений ты не должен отличать !!!! Когда соберём настоящую дружную команду , тогда и победы придут !!! Верим в российский биатлон , берём пример с наших дружных соперников !!!! А Италию ещё раз поздравляю !!!! #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #италия #победа #команда #россия #верим #успех</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Губерниев?</a> (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-10T17:55:03+00:00">Мар 10, 2018 в 9:55 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И очень быстро получил ответ от самого Цветкова. Там же, в Инстаграме.

«Сегодня была сильная гонка. Упорная борьба на всей дистанции. Я отдал все силы и мне не стыдно за результат. Многие пишут по поводу “командного духа”, почему я лежал один и никто не вышел. Ответ: на финиш выходят только 3 команды. Ребята были в зоне после финиша и ждали меня. Спасибо огромное КОМАНДЕ, вы сегодня лучшие!» — написал Цветков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgJ8_MulFWh/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:34.48275862068966% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgJ8_MulFWh/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сегодня была сильная гонка. Упорная борьба на всей дистанции. Я отдал все силы и мне не стыдно за результат. . . Многие пишут по поводу «командного духа» почему я лежал один и никто не вышел. Ответ: На финиш выходят только 3 команды. Ребята были в зоне после финиша и ждали меня. Спасибо огромное КОМАНДЕ, вы сегодня лучшие! #биатлон #этолькоцветочки #этоспортдетка</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/maksim_tsvetkov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Максим Цветков, Биатлон</a> (@maksim_tsvetkov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-10T20:06:56+00:00">Мар 10, 2018 в 12:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЧТО ГОВОРИТ РЕГЛАМЕНТ?

Действительно ли, как говорит Цветков, к финишу могут выходить только три первые команды? Обратимся к документам Международного союза биатлонистов (IBU). Раздел третий, «Правила мероприятий и соревнований IBU». Пункт 3.5 — «Зона финиша». В пункте 3.5.1 говорится: «Зона финиша начинается с финишной черты на трассе соревнования и заканчивается пунктом проверки материалов/инвентаря и одежды. Зона финиша должна быть как минимум 30 м длиной и 9 м шириной и не может содержать каких-либо препятствий… В зоне финиша могут находиться только должностные лица, финиширующие спортсмены и представители телевидения, имеющие специальное разрешение…».

ТАК КТО ЖЕ ПРАВ?

Формально прав в этой ситуации Губерниев. В регламенте ничего не говорится о том, что встречать своих товарищей могут только представители команд, занявших первые три места. Так что это полностью дело спортсменов — бежать им обнимать партнеров прямо к финишной черте или нет. Наверное, когда твоя команда заканчивает гонку четвертой, более уместным кажется второй вариант.