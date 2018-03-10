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15:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев vs Цветков. Кто прав в финишном споре?

Разбираемся в дискуссии, случившейся после финиша смешанной эстафеты в Контиолахти. Должна была сборная России поздравлять Цветкова с четвертым местом?

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти сборная России заняла четвертое место. Причем россияне даже какое-то время лидировали, на последний этап уходили третьими всего в трех секундах от лидера, но наш финишер Максим Цветков, хоть и стрелял точно, на дистанции был далеко не быстр, показав только 13-ю скорость среди всех участников.

Уже после гонки телекомментатор Дмитрий Губерниев написал на своей странице в Инстаграме, что, мол, призеры на финише дружно обнимались, а к Цветкову так никто и не подошел.

«Молодцы, итальянцы! Поздравляю с победой! А вот к Максиму Цветкову, в отличие от всех призеров и шведов с французами, команда в полном составе после финиша не подошла! Только Малышко встретил… И тем не менее спасибо сборной России за борьбу! Мы сражались здорово, достойно, но… Побед от поражений ты не должен отличать! Когда соберем настоящую дружную команду, тогда и победы придут! Верим в российский биатлон, берем пример с наших дружных соперников! А Италию еще раз поздравляю!» — написал Губерниев.

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И очень быстро получил ответ от самого Цветкова. Там же, в Инстаграме.

«Сегодня была сильная гонка. Упорная борьба на всей дистанции. Я отдал все силы и мне не стыдно за результат. Многие пишут по поводу “командного духа”, почему я лежал один и никто не вышел. Ответ: на финиш выходят только 3 команды. Ребята были в зоне после финиша и ждали меня. Спасибо огромное КОМАНДЕ, вы сегодня лучшие!» — написал Цветков.

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ЧТО ГОВОРИТ РЕГЛАМЕНТ?

Действительно ли, как говорит Цветков, к финишу могут выходить только три первые команды? Обратимся к документам Международного союза биатлонистов (IBU). Раздел третий, «Правила мероприятий и соревнований IBU». Пункт 3.5 — «Зона финиша». В пункте 3.5.1 говорится: «Зона финиша начинается с финишной черты на трассе соревнования и заканчивается пунктом проверки материалов/инвентаря и одежды. Зона финиша должна быть как минимум 30 м длиной и 9 м шириной и не может содержать каких-либо препятствий… В зоне финиша могут находиться только должностные лица, финиширующие спортсмены и представители телевидения, имеющие специальное разрешение…».

ТАК КТО ЖЕ ПРАВ?

Формально прав в этой ситуации Губерниев. В регламенте ничего не говорится о том, что встречать своих товарищей могут только представители команд, занявших первые три места. Так что это полностью дело спортсменов — бежать им обнимать партнеров прямо к финишной черте или нет. Наверное, когда твоя команда заканчивает гонку четвертой, более уместным кажется второй вариант.

С другой стороны — могут быть решения организаторов по каждой конкретной гонке, вызванные особенностями трассы. И здесь доступ на финиш в Контиолахти теоретически могли ограничить. Другой вопрос, что при большом желании поприветствовать товарища по команде, биатлонистов не остановили бы никакие препоны.

1.
Италия
2.
Украина
3.
Норвегия
10.03.2018, 18:45 Контиолахти (Финляндия) Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Италия Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Доминик Виндиш, Лукас Хофер 01:15.08,3
2 Украина Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный +01,5
3 Норвегия Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Хенрик Л`Абе-Лунн, Тарьей Бе +09,1
4 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Дмитрий МАЛЫШКО, Максим ЦВЕТКОВ +16,9
5 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе +01.02,2
6 Швеция Лина Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон +01.28,3
7 Германия Франциска Хильдебранд, Франциска Пройсс, Эрик Лессер, Бенедикт Долль +01.31,2
8 Австрия Кристина Ридер, Катарина Иннерхофер, Даниэль Мезотич, Тобиас Эберхард +02.34,0
9 США Клэр Иган, Джоан Рид, Тим Берк, Шон Догерти +02.48,4
10 Словакия Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Шимон Бартко, Мартин Отченаш +03.05,7
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