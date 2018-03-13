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14:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Бьорндалену предлагали выступить в составе сборной Беларуси на Играх-2018

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален сообщил, что ему предлагали участвовать в Играх-2018 в составе сборной Беларуси.

Источник: РИА "Новости"

44-летний Бьорндален не был включён в состав сборной Норвегии на Олимпиаду, однако поехал в качестве помощника тренера женской сборной Беларуси, за которую выступает его жена Дарья Домрачева.

«Да, теоретически такое можно было сделать. Я ответил: «Спасибо, но не надо». Думаю, поступил правильно. Это было хорошо взвешенное решение. Много думал, правильно это или нет. Я находился в хорошей форме, поэтому вопрос был сложным.

Но я — норвежец, и мне было бы сложно выходить на стадион в форме сборной Беларуси. Не думаю, что это было бы хорошо. Поэтому считаю, что поступил верно, — цитирует спортсмена TV2.

По словам Бьорндалена, Международный олимпийский комитет (МОК) был готов разрешить ему выступать за Беларусь.

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