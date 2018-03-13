Губерниев: Ротации в сборной России нет — вне зависимости от результатов
Телекомментор Дмитрий Губерниев заявил, что не понимает отсутствия в сборной России на Кубке мира биатлониста Игоря Малиновского.
Телекомментор Дмитрий Губерниев заявил, что не понимает отсутствия в сборной России на Кубке мира биатлониста Игоря Малиновского.
«Я вот
Вместо того, чтобы помочь Малиновскому и сохранить талант для страны, тренеры сборной все делают наоборот. Ротации нет, вне зависимости от результатов! А ведь есть ещё и другие таланты. Я вот думаю что будет раньше — гром грянет или мужики из СБР перекрестятся?