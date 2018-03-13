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13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев: Ротации в сборной России нет — вне зависимости от результатов

Телекомментор Дмитрий Губерниев заявил, что не понимает отсутствия в сборной России на Кубке мира биатлониста Игоря Малиновского.

Источник: РИА "Новости"

«Я вот что-то не пойму. У нас есть талантливый юниор Игорь Малиновский. Он хочет и может бегать вместе со взрослыми на Кубке мира. Считаю, заслужил, и надо пробовать. Парень профессионально занимается авиацией и может послать биатлон к черту. В ближайшее время.

Вместо того, чтобы помочь Малиновскому и сохранить талант для страны, тренеры сборной все делают наоборот. Ротации нет, вне зависимости от результатов! А ведь есть ещё и другие таланты. Я вот думаю что будет раньше — гром грянет или мужики из СБР перекрестятся?

Вице-президент по спорту СБР Владимир Барнашов, жду вашего ответа, как соловей лета. По Малиновскому, Павловой и другим, которых не берут в сборную. Наша команда принадлежит не СБР, а Российской Федерации!

P. S. 18-го вечером в Москве веду большое мероприятие — там будут люди, которые принимают реальные и правильные решения, они любят и смотрят биатлон, мне у них что -ли спросить? Я могу, — написал Губерниев в своём «инстаграме».

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