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09:31 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Румянцева завоевала золото в биатлонной гонке на 10 км на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золото в индивидуальной гонке на 10 км в классе «стоя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Источник: РИА "Новости"

Румянцева показала результат 34 минуты 10 секунд, допустив один промах. Серебряным призером стала россиянка Анна Миленина (35.30,0; 2 промаха). Бронзу завоевала украинка Людмила Ляшенко (36.23,6; 2). Россиянка Наталья Братюк стала шестой (39.37,5; 1), Юлия Михеева — 10-й (46.39,8; 5).

Румянцева стала трехкратной паралимпийской чемпионкой. Ранее в Пхёнчхане она завоевала золото в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом и в лыжной гонке на 15 км. Она является бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем и призером этапов Кубка мира.

Румянцева родилась 28 января 1991 года в поселке Смидович Смидовического района Еврейской автономной области. Тренируется под руководством Ирины Громовой. Румянцева является мастером спорта России. Спортсменка попала в сборную России в 2015 году, поэтому Паралимпиада в Пхёнчхане является для нее дебютной.

Миленина является пятикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Пхёнчхане она выиграла серебро в биатлонной гонке на 6 км и серебро в лыжной гонке на 15 км. После завоевания второго серебра в Пхёнхчане она стала семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым. Россиянка является 11-кратной чемпионкой мира.

Миленина родилась 15 июля 1986 года в городе Краснотурьинск Свердловской области. Первым тренером спортсменки была Екатерина Бурмистрова, с 2002 года Миленина работает под руководством Валерия Огородникова. Награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орденом почета.

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Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане в усеченном составе в связи с отстранением Паралимпийского комитета России. По этой же причине россияне выступают под паралимпийским флагом. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают спортсменам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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