Российские биатлонистки завоевали серебро и бронзу в индивидуальной гонке на Паралимпиаде

Зайнуллина преодолела дистанцию за 43 минуты 52,1 секунды, отстав от 46-летней немки Андреи Эскау на 1 минуту 15,5 секунды. Бронзовым призером стала россиянка Ирина Гуляева (+1.48,9). Наталья Кочерова заняла шестое место (+4.30,9), Надежда Федорова — седьмое (+4.44,9), Акжана Абдикаримова — 10-е (+11.04,4; 5).

Для 27-летней Зайнуллиной эта медаль стала первой в биатлоне на Паралимпийских играх. На Играх в Сочи она стала бронзовым призером в лыжном спринте. Зайнуллина является чемпионкой мира 2015 года в биатлоне, спортсменка дважды завоевывала серебро и дважды бронзу мирового первенства. Ранее на Играх в Пхёнчхане она заняла седьмое место в гонке на 6 км.

Зайнуллина родилась в Нижнекамске, ее первым тренером была Ирина Полякова. Спортсменка попала в сборную России в 2010 году, сейчас она тренируется под руководством Владимира Малинского. Зайнуллина является заслуженным мастером спорта России. В 2014 году она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Для 33-летней Гуляевой медаль стала первой на Паралимпийских играх. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира 2015 года, в нынешнем сезоне она стала победительницей общего зачета Кубка мира в биатлоне. Гуляева родилась в Перми. В сборную России спортсменка попала в 2015 году, сейчас она тренируется под руководством Сергея Шилова. До этого на Олимпиаде в Южной Корее она стала четвертой в гонке на 6 км.