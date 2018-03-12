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19:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Волков и Логинов поедут на этап Кубка IBU в Ханты-Мансийск

Определен состав сборной России на этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

Источник: РИА "Новости"

В числе прочих за команду выступит Александр Логинов, занимающий третье место среди российских биатлонистов в зачете Кубка мира. Также на домашний этап поедет Алексей Волков.

Полностью заявка сборной выглядит следующим образом: мужчины — Игорь Малиновский, Василий Томшин, Александр Логинов, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Никита Поршнев, Алексей Волков; женщины — Ирина Услугина, Валерия Васнецова, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Евгения Павлова, Анастасия Егорова, Маргарита Васильева, Тамара Воронина.

Этап в Ханты-Мансийске пройдет с 14 по 17 марта и станет последним в Кубке IBU в текущем сезоне.

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