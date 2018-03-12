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Волков и Логинов поедут на этап Кубка IBU в Ханты-Мансийск
Определен состав сборной России на этап Кубка IBU в
Определен состав сборной России на этап Кубка IBU в
В числе прочих за команду выступит Александр Логинов, занимающий третье место среди российских биатлонистов в зачете Кубка мира. Также на домашний этап поедет Алексей Волков.
Полностью заявка сборной выглядит следующим образом: мужчины — Игорь Малиновский, Василий Томшин, Александр Логинов, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Никита Поршнев, Алексей Волков; женщины — Ирина Услугина, Валерия Васнецова, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Евгения Павлова, Анастасия Егорова, Маргарита Васильева, Тамара Воронина.
Этап в