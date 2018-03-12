Акимова остается в ссылке, Цветкова — простили. Сборная сохранила состав в Кубке мира

Источник: Спорт-Экспресс

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины

Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев;.

Женщины

Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Виктория Сливко.

Мировой биатлонный сезон клонится к своему завершению — и всего через несколько дней после финиша воскресных масс-стартов в Финляндии ведущие спортсмены планеты готовы выходить на старт уже в другой северной стране. По традиции, редко нарушаемой в последние годы, в марте их ждет Холменколлен — один из пригородов Осло и настоящее место силы для всего, что хоть как-нибудь связано с лыжами и спортом.

ЗОЛОТО В МУТНОЙ ВОДЕ

Первые послеолимпийские старты, которые в нынешнем Кубке мира пришлись на финский Контиолахти, часто проходят в своеобразной атмосфере и приносят неожиданные результаты. Не обошлось без этого и на сей раз. Так, из четырех личных гонок только в одной победа для триумфатора не стала дебютной в нынешнем розыгрыше — это Дарья Домрачева была первой в женском спринте. А, например, немка Ванесса Хинц, выигравшая масс-старт, вообще раньше никогда не попадала на пьедестал, ни на первое место, ни на второе или третье.

Свою рыбку в этой мутной воде выловили и россияне. Пропустивший Олимпиаду Антон Шипулин приехал в Финляндию с боевым настроем. Соперники убедились в этом, когда лидер нашей сборной с ходу покорил спринт. И лишь обидное падение в контактной борьбе на последнем подъеме в масс-старте не позволило Шипулину бороться за место выше третьего. Медалей могло было быть и больше, но россиянам не повезло в командных дисциплинах — и в сингл-миксте, и в смешанной эстафете они до последнего претендовали на медали. Но в итоге тому же Шипулину не хватило точности на заключительном рубеже, а другому финишеру, Максиму Цветкову — скорости на решающем круге. Итог — пятое и четвертое места, соответственно.

КОНИ НА ПЕРЕПРАВЕ

Но если учесть, как долго мы ждали победы, и какие результаты отечественные биатлонисты показывали до этого, в Финляндии команда выступила более чем удачно. Возможно, именно поэтому тренерский штаб, как в футболе, решил не менять состав. В Холменколлен поедут те же 11 спортсменов и спортсменок, что и в Контиолахти.

За бортом команды вновь осталась Татьяна Акимова, хотя про ее резкие слова в адрес тренеров в олимпийском Пхенчхане официально никто не вспоминает. Если перед прошлым этапом официальной причиной отсутствия Акимовой в заявке называли желание биатлонистки отдохнуть после Игр, то теперь — состояние здоровья. Как сообщает официальный сайт СБР, Татьяна пропустила несколько дней тренировок из-за болезни.

У мужчин так и не появился в составе Александр Логинов, у которого перед прошлыми стартами возникли проблемы с оформлением визы. Впрочем, сменивший его Дмитрий Малышко выглядел на финском этапе вполне достойно — в спринте был вторым в команде после Шипулина, в эстафете неплохо прошел свой этап. Визу Логинову, вероятно, так и не оформили, и его ждет еще один домашний этап Кубка IBU — в Ханты-Мансийске.

— Я не сторонник конспирологических домыслов, — сказал «СЭ» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Думаю, обычная ситуация и у той, и у другого. Логинов поехал из-за проблем с визой. С ним все в порядке, он успешно выступает на Кубке IBU. Если отсутствие Акимовой связано с болезнью, то тоже все понятно. Она вообще весь сезон невыразительно выступает, так что она не укрепила бы команду. Пусть восстанавливается, ей нужно выступить на чемпионате страны, чтобы остаться в сборной.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ

Сохранил свое место в сборной России и Максим Цветков, к которому были вопросы по поводу последнего этапа смешанной эстафеты. Но не один тренерский штаб сборной России настроен на финише сезона благодушно. Поедет на домашний этап и легендарный норвежец Оле Эйнар Бьорндален. Великий биатлонист, которого не взяли на Олимпиаду, вернулся в команду в Контиолахти, заменив в составе Эмиля Хегле Свендсена. И стал там 12-м в спринте. Ветеран уже назвал предстоящий старт «самым важным в сезоне». Бьорндалену действительно нужно выступить как можно лучше — кто знает, может, он в последний раз предстанет перед домашней публикой на соревнованиях такого уровня.

Еще один норвежец Йоханнес Бе будет бороться вовсе не за престиж — он отчаянно пытается догнать лидера общего зачета Кубка мира Мартена Фуркада. Француз из-за болезни пропустил спринт в Финляндии, после чего разрыв между соперниками сократился до 10 очков. Но затем Мартен стал в масс-старте вторым, а Йоханнес — 19-м. И теперь между ними 43 балла.

У женщин обе главных претендентки на Большой хрустальный глобус выступили в Контиолахти не впечатляюще. Анастасия Кузьмина испытывала огромные проблемы со стрельбой, причем и в личных дисциплинах, и в эстафете. И лучшим результатом для нее стало 16-е место в масс-старте с шестью промахами. Кайса Мякяряйнен тоже осталась на домашнем этапе без наград, но была четвертой в той же гонке с общего старта и 10-й в спринте. Теперь она опережает Кузьмину на 53 очка.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА В ХОЛМЕНКОЛЛЕНЕ