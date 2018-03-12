Чудесное возрождение Малышко: дальше от сборной — лучше результат?

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Малышко был вызван на этап Кубка мира в Контиолахти в экстренном порядке (пришлось срочно заменить Александра Логинова, у которого возникли проблемы с оформлением выездных документов), без своей винтовки и целенаправленной подготовки, но на фоне сборной из группы Падина и Гросса смотрелся сильным звеном. На фоне успехов готовившегося отдельно Антона Шипулина впору задаться вопросом: а нужно ли готовиться в такой сборной России? Ответить на него нам помогают специалисты, тренеры и журналисты.

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ».

— Мы помним, как несправедливо поступили с Лёшей Слеповым, который на сто процентов отобрался в команду, а в итоге не попал ни в основу, ни в резерв. Они с Малышко готовились у Хованцева в сборной Санкт-Петербурга. Уже прошла информация, что никого из женщин на этап в Хольменколлен не вызовут, даже Павлову, которая прекрасно смотрелась в Увате. Оказалось, что у Павловой нет разрешения на вывоз оружия, то есть её даже не рассматривали как претендентку.

То есть у нас кто-то решает, что может претендовать на Кубок мира только узкий круг спортсменов. Мы не готовимся к тому, что в течение сезона кто-то покажет результат.

А это наша общая национальная команда! Людям, которые заранее решают, что кто-то туда не попадёт, нужно заканчивать с биатлоном. Давайте рассматривать большой круг спортсменов, как в лыжах. Кто решил, что Слепов неперспективен, если он стал трёхкратным чемпионом России? Надо избавляться от местечковости, чтобы губернаторы прекратили звонить руководителям СБР и говорить, как спортсмены должны тренироваться. Я не имею в виду губернатора Тюменской области Владимира Якушева, который является членом правления СБР и имеет право принимать участие в обсуждениях.

Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион.

— Рыба гниёт не с хвоста. Провал богатой на таланты мужской сборной — это результат работы руководства СБР и тренерского штаба. Я из года в год повторял Александру Кравцову, что он делает ставку не на тех людей, но он ко мне не прислушался. Всем он отвечает: «Я тебя услышал» — а результат один и тот же. Сергей Коновалов мне говорил, что работать так невозможно, потому что ему не давали работать по тем планам, которые он мог претворить в жизнь. То же самое, уверен, и с Гроссом. Малышко я предлагал опробовать ещё в январе, до главных стартов, но они продолжали возить одних и тех же.

Дмитрий Малышко, олимпийский чемпион.

— Возвращение на Кубок мира пока оценивать сложно. Наслаждаюсь каждой гонкой. Хочу, чтобы каждая гонка была без провалов. Хочется остаться до конца сезона на этом же уровне. Ближайшие планы — знаю точно, что поеду на этап Кубка мира в Норвегию. Если не пробегу на этапе в Тюмени, не расстроюсь, буду готовиться к чемпионату России в Ханты-Мансийске. У нас там тоже довольно важные старты.

Владимир Драчёв, обладатель Кубка мира.

— Весь этот сезон Малышко отработал с одним из лучших тренеров мира Анатолием Николаевичем Хованцевым, поэтому и результат мы видим даже при том, что в январе он переболел гриппом. Самое главное, у него нет потери скорости по всем кругам, что вообще характерно для всех ребят, которые работали с Хованцевым. Слепов также у него показывает хорошие результаты в Увате. Это показывает, что за счёт грамотной работы можно исправить все ошибки, допущенные в подготовке в какой-то период. Он сейчас достаточно хорошо выступает. Уверен, что у него есть ещё потенциал даже составить конкуренцию лучшим биатлонистам мира.

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга.

— Малышко ещё не показал своего лучшего результата. Я не считаю его выступление в Контиолахти очень хорошим. Другое дело, что на фоне всех остальных у него результат лучше. Это очевидно.

Есть повод задуматься, что всё-таки делала сборная команда и кто там управлял процессом: тренеры или некий экспертный совет? Хотелось бы послушать, что они делали.

У Малышко были достаточно комфортные условия для подготовки. Он работал с Анатолием Хованцевым и показывал ровные результаты. В январе он приболел и немного выпал из обоймы. Поэтому чемпионат Европы он провёл невыразительно. Сейчас ему надо сосредоточиться на этапе в Норвегии и чемпионате страны. Он это прекрасно знает и готовится к этим стартам.

Александр Касперович, старший тренер сборной России по резерву.

— Считаю, что вопрос неэтичен. Малышко неплохо выглядел уже в Тюмени, потом прошёл горную подготовку для этапа Кубка IBU. Он показал достойный результат, хоть и немножко не получилось у него в эстафете со стрельбой, но по ходу дистанции показывал хороший результат. Думаю, что в Хольменколлене он должен выступить не хуже. Что касается ребят, то мне не хочется выступать в роли дистанционного тренера. Я не был внутри команды, не знал, какую задачу перед ними ставили. Но я заметил, что Елисеев выглядел очень тяжело. Но давать оценки работе тренерам основной сборной считаю для себя неправильным. Сейчас не надо вредить команде.

Андрей Маковеев, победитель этапа Кубка мира, эксперт Kalashnikov.Media.

— Я не удивлён выступлением Димы. У него была сильнейшая мотивация. Он готовился с полной самоотдачей, потому и показал такой результат. В Финляндию его приехала поддержать семья, много друзей и родных. Это, можно сказать, домашняя трасса для него, а в таких условиях спортсмены обычно показывают хорошие результаты. Видно, что функционально он в хорошей форме. Ничего неожиданного для меня не было. Он сильный спортсмен, способный и дальше бороться за высокие места на Кубке мира.

Наше мнение

Александр Круглов, обозреватель «Чемпионата».