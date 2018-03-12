Чудесное возрождение Малышко: дальше от сборной — лучше результат?
Чтобы добиться успеха в сборной России по биатлону, нужно тренироваться как можно дальше от неё. Неужели это и в самом деле так?
Чтобы добиться успеха в сборной России по биатлону, нужно тренироваться как можно дальше от неё. Неужели это и в самом деле так?
Дмитрий Малышко был вызван на этап Кубка мира в Контиолахти в экстренном порядке (пришлось срочно заменить Александра Логинова, у которого возникли проблемы с оформлением выездных документов), без своей винтовки и целенаправленной подготовки, но на фоне сборной из группы Падина и Гросса смотрелся сильным звеном. На фоне успехов готовившегося отдельно Антона Шипулина впору задаться вопросом: а нужно ли готовиться в такой сборной России? Ответить на него нам помогают специалисты, тренеры и журналисты.
Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ».
— Мы помним, как несправедливо поступили с Лёшей Слеповым, который на сто процентов отобрался в команду, а в итоге не попал ни в основу, ни в резерв. Они с Малышко готовились у Хованцева в сборной
А это наша общая национальная команда! Людям, которые заранее решают, что
Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион.
— Рыба гниёт не с хвоста. Провал богатой на таланты мужской сборной — это результат работы руководства СБР и тренерского штаба. Я из года в год повторял Александру Кравцову, что он делает ставку не на тех людей, но он ко мне не прислушался. Всем он отвечает: «Я тебя услышал» — а результат один и тот же. Сергей Коновалов мне говорил, что работать так невозможно, потому что ему не давали работать по тем планам, которые он мог претворить в жизнь. То же самое, уверен, и с Гроссом. Малышко я предлагал опробовать ещё в январе, до главных стартов, но они продолжали возить одних и тех же.
Дмитрий Малышко, олимпийский чемпион.
— Возвращение на Кубок мира пока оценивать сложно. Наслаждаюсь каждой гонкой. Хочу, чтобы каждая гонка была без провалов. Хочется остаться до конца сезона на этом же уровне. Ближайшие планы — знаю точно, что поеду на этап Кубка мира в Норвегию. Если не пробегу на этапе в Тюмени, не расстроюсь, буду готовиться к чемпионату России в
Владимир Драчёв, обладатель Кубка мира.
— Весь этот сезон Малышко отработал с одним из лучших тренеров мира Анатолием Николаевичем Хованцевым, поэтому и результат мы видим даже при том, что в январе он переболел гриппом. Самое главное, у него нет потери скорости по всем кругам, что вообще характерно для всех ребят, которые работали с Хованцевым. Слепов также у него показывает хорошие результаты в Увате. Это показывает, что за счёт грамотной работы можно исправить все ошибки, допущенные в подготовке в
Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона
— Малышко ещё не показал своего лучшего результата. Я не считаю его выступление в Контиолахти очень хорошим. Другое дело, что на фоне всех остальных у него результат лучше. Это очевидно.
У Малышко были достаточно комфортные условия для подготовки. Он работал с Анатолием Хованцевым и показывал ровные результаты. В январе он приболел и немного выпал из обоймы. Поэтому чемпионат Европы он провёл невыразительно. Сейчас ему надо сосредоточиться на этапе в Норвегии и чемпионате страны. Он это прекрасно знает и готовится к этим стартам.
Александр Касперович, старший тренер сборной России по резерву.
— Считаю, что вопрос неэтичен. Малышко неплохо выглядел уже в Тюмени, потом прошёл горную подготовку для этапа Кубка IBU. Он показал достойный результат, хоть и немножко не получилось у него в эстафете со стрельбой, но по ходу дистанции показывал хороший результат. Думаю, что в Хольменколлене он должен выступить не хуже. Что касается ребят, то мне не хочется выступать в роли дистанционного тренера. Я не был внутри команды, не знал, какую задачу перед ними ставили. Но я заметил, что Елисеев выглядел очень тяжело. Но давать оценки работе тренерам основной сборной считаю для себя неправильным. Сейчас не надо вредить команде.
Андрей Маковеев, победитель этапа Кубка мира, эксперт Kalashnikov.Media.
— Я не удивлён выступлением Димы. У него была сильнейшая мотивация. Он готовился с полной самоотдачей, потому и показал такой результат. В Финляндию его приехала поддержать семья, много друзей и родных. Это, можно сказать, домашняя трасса для него, а в таких условиях спортсмены обычно показывают хорошие результаты. Видно, что функционально он в хорошей форме. Ничего неожиданного для меня не было. Он сильный спортсмен, способный и дальше бороться за высокие места на Кубке мира.
Наше мнение
Александр Круглов, обозреватель «Чемпионата».
— Очевидно, что нынешняя подготовка мужской команды провалена и объединение групп привело к тому, что в одной корзине раздавили все яйца. Даже когда за функциональную подготовку отвечали Касперович и Гросс, были отдельные всплески, а при Падине беспросветный мрак. Что касается подготовки Малышко, то Анатолий Хованцев в очередной раз проявил себя отличным