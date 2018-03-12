Бьорндален выступит вместо Свендсена на этапе Кубка мира в Хольменколлене

Как сообщает норвежский сайт NRK, замена произошла в связи с плохим самочувствием Эмиля Хегле Свендсена, который пока не готов к Кубку мира. Свендсен уже пропустил предыдущий этап в Контиолахти, тогда в команде Норвегии его также подменил Бьорндален.