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Бьорндален выступит вместо Свендсена на этапе Кубка мира в Хольменколлене
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец
В рамках этапа пройдут соревнования в спринте, гонке преследования, а также эстафетная гонка.
Как сообщает норвежский сайт NRK, замена произошла в связи с плохим самочувствием Эмиля Хегле Свендсена, который пока не готов к Кубку мира. Свендсен уже пропустил предыдущий этап в Контиолахти, тогда в команде Норвегии его также подменил Бьорндален.