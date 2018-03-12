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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Бьорндален выступит вместо Свендсена на этапе Кубка мира в Хольменколлене

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален выступит на домашнем этапе Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене с 15 по 18 марта.

Источник: РИА "Новости"

В рамках этапа пройдут соревнования в спринте, гонке преследования, а также эстафетная гонка.

Как сообщает норвежский сайт NRK, замена произошла в связи с плохим самочувствием Эмиля Хегле Свендсена, который пока не готов к Кубку мира. Свендсен уже пропустил предыдущий этап в Контиолахти, тогда в команде Норвегии его также подменил Бьорндален.

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