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20:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Мякяряйнен упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Юрлова-Перхт — 15-я

Биатлонистка из Финляндии Кайса Мякяряйнен упрочила своё лидерство в общем зачёте Кубка мира.

После завершения этапа в Контиолахти (Финляндии) на счету Кайсы стало 666 очков. Второе место у словацкой спортсменки Анастасии Кузьминой (613 баллов), третья — итальянка Доротея Вирер (568). Немка Лаура Дальмайер (566) находится на четвёртой позиции, а белоруска Дарья Домрачева (527) замыкает первую пятёрку. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт расположилась на 15-й позиции.

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