Не наша война. Хинц выиграла масс-старт, Юрлова далеко
Корреспондент «Советского спорта» — о женском
Корреспондент «Советского спорта» — о женском
ВОЛКА НОГИ КОРМЯТ
В
Поэтому интерес приходится искать в зарубежных противостояниях. Дарья Домрачева после победы в спринте слегка уплотнила ситуацию в первой пятерке кубкового тотала. Оттого Доротея Вирер выходила на
Но когда речь идет о гонках и очках, европейским топовым спортсменам не до шуток. Их, как и волков, ноги кормят. Чем выше Доро заберется в общем зачете Кубка мира по итогам этого сезона, тем больше спонсоров привлечет. То же относится к Лауре Дальмайер, Анастасии Кузьминой и Кайсе Макарайнен.
Поэтому каждая гонка с участием этих биатлонисток превращается в приличную зарубу. Правда, их компанию в последнее время стремятся разбавить молодые и дерзкие — Ханна Оберг, ставшая олимпийской сенсацией, и Лиза Витоцци, которая в последнее время невероятно быстра и скорострельна.
Именно итальянка возглавила гонку после первого рубежа. Кузьмина и Макарайнен по традиции последних гонок со стрельбой не справились. Юрлова тоже допустила ошибку и с ее скоростью это та еще проблема.
Впрочем, Витоцци была не одна. Рядом находились соперницы, которые не позволяли заранее записывать итальянку в фавориты этого
Вновь итальянка захватила лидерство, но на этот раз компания у нее была совсем неожиданная. Шевалье, Хинц, Хаммершмидт — к такому жизнь нас точно не готовила! Впрочем, для лидеров ничего не потеряно. Впереди были две стрельбы из положения стоя, на которых должны были отвалиться все случайные люди, а Кайса, Лаура и Дарья — в 30 секундах от лидера, готовые исполнить трюк Фуркада из мужского
РАЗБОРКИ В ЕВРОСОЮЗЕ
Неподалеку притаилась и Оберг. Ее, вероятно, вдохновлял пример Эберхарда. Продержаться в группе лидеров, чисто отработать на стрельбище, а потом выдать бодрейший финиш — хороший и вполне реальный расклад. Но только при условии чистой стрельбы. А ее, как вы понимаете, мы не увидели. Два круга и можно прощаться с надеждами на подиум.
А итальянка просто неудержима! Мажут все, но только не Витоцци, Хинц и Шевалье. Ходом самое слабое звено в этой компании — француженка, но зато она стабильнее на стрельбище. Чего ждать от ее соперниц — сказать тяжело.
А сзади поджимала Домрачева. Ей бы только дождаться ошибок соперниц и тут уж она разберется. Форма есть, скорость есть, осталось только обмануть капризный финский ветер, который регулярно портит всем гоночные планы в Контиолахти.
Но для начала есть одна проблема. Ее зовут Ванесса Хинц. Она отстреляла чисто и спокойно, а Шевалье и Витоцци промахнулись по разу. Догнать ее очень сложно даже с учетом безошибочной работы на стрельбище. Но Домрачева упростила себе задачу — промахнулась трижды и перестала бороться вообще за что бы то ни было в этой гонке. Макарайнен тоже допустила одну ошибку, хотя могла бы побиться за подиум.
Так и получилось, что Хинц нужно было
Мы уже установили, что итальянка вроде бы фаворит в лыжных боях, но француженка на подъеме уперлась и не собиралась отпускать соперницу до последнего. Впрочем, Витоцци —
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|11.03.2018, 18:10
|Контиолахти (Финляндия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ванесса Хинц
|Германия
|35.47,9
|2
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+13,5
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+16,8
|4
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+43,4
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+01.02,1
|6
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+01.07,4
|7
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+01.12,4
|8
|Ирина Кривко
|Беларусь
|+01.15,1
|9
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+01.15,7
|10
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+01.18,2