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19:43 (мск), источник: Советский спорт

Не наша война. Хинц выиграла масс-старт, Юрлова далеко

Корреспондент «Советского спорта» — о женском масс-старте в Контиолахти.

Источник: Советский спорт

ВОЛКА НОГИ КОРМЯТ

В старт-листе женского масс-старта в Контиолахти все проблемы нашего биатлона. В тридцатке лучших гонщиц лишь одна россиянка — Екатерина Юрлова. И она очень далека от того, чтобы бороться за подиум. Заехать бы в десяточку.

Поэтому интерес приходится искать в зарубежных противостояниях. Дарья Домрачева после победы в спринте слегка уплотнила ситуацию в первой пятерке кубкового тотала. Оттого Доротея Вирер выходила на масс-старт с крайне озабоченным лицом. И это при том, что рядом шла Юрлова и пыталась ее всячески рассмешить.

Но когда речь идет о гонках и очках, европейским топовым спортсменам не до шуток. Их, как и волков, ноги кормят. Чем выше Доро заберется в общем зачете Кубка мира по итогам этого сезона, тем больше спонсоров привлечет. То же относится к Лауре Дальмайер, Анастасии Кузьминой и Кайсе Макарайнен.

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Поэтому каждая гонка с участием этих биатлонисток превращается в приличную зарубу. Правда, их компанию в последнее время стремятся разбавить молодые и дерзкие — Ханна Оберг, ставшая олимпийской сенсацией, и Лиза Витоцци, которая в последнее время невероятно быстра и скорострельна.

Именно итальянка возглавила гонку после первого рубежа. Кузьмина и Макарайнен по традиции последних гонок со стрельбой не справились. Юрлова тоже допустила ошибку и с ее скоростью это та еще проблема.

Впрочем, Витоцци была не одна. Рядом находились соперницы, которые не позволяли заранее записывать итальянку в фавориты этого масс-старта. Тут и Домрачева, и Дальмайер, которые всегда здорово смотрятся в контактных гонках. Но обе промазали на второй лежке, а Витоцци — нет!

Вновь итальянка захватила лидерство, но на этот раз компания у нее была совсем неожиданная. Шевалье, Хинц, Хаммершмидт — к такому жизнь нас точно не готовила! Впрочем, для лидеров ничего не потеряно. Впереди были две стрельбы из положения стоя, на которых должны были отвалиться все случайные люди, а Кайса, Лаура и Дарья — в 30 секундах от лидера, готовые исполнить трюк Фуркада из мужского масс-старта.

РАЗБОРКИ В ЕВРОСОЮЗЕ

Неподалеку притаилась и Оберг. Ее, вероятно, вдохновлял пример Эберхарда. Продержаться в группе лидеров, чисто отработать на стрельбище, а потом выдать бодрейший финиш — хороший и вполне реальный расклад. Но только при условии чистой стрельбы. А ее, как вы понимаете, мы не увидели. Два круга и можно прощаться с надеждами на подиум.

А итальянка просто неудержима! Мажут все, но только не Витоцци, Хинц и Шевалье. Ходом самое слабое звено в этой компании — француженка, но зато она стабильнее на стрельбище. Чего ждать от ее соперниц — сказать тяжело.

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А сзади поджимала Домрачева. Ей бы только дождаться ошибок соперниц и тут уж она разберется. Форма есть, скорость есть, осталось только обмануть капризный финский ветер, который регулярно портит всем гоночные планы в Контиолахти.

Но для начала есть одна проблема. Ее зовут Ванесса Хинц. Она отстреляла чисто и спокойно, а Шевалье и Витоцци промахнулись по разу. Догнать ее очень сложно даже с учетом безошибочной работы на стрельбище. Но Домрачева упростила себе задачу — промахнулась трижды и перестала бороться вообще за что бы то ни было в этой гонке. Макарайнен тоже допустила одну ошибку, хотя могла бы побиться за подиум.

Так и получилось, что Хинц нужно было что-нибудь себе сломать, чтобы проиграть эту гонку. А Витоцци и Шевалье забронировали второе и третье места. Вопрос был только в порядке их упоминания в финишном протоколе. Иначе говоря, нас ждала заруба за серебро.

Мы уже установили, что итальянка вроде бы фаворит в лыжных боях, но француженка на подъеме уперлась и не собиралась отпускать соперницу до последнего. Впрочем, Витоцци — девушка-кремень, готова она замечательно и свое превосходство все-таки доказала. А Хинц, между прочим, завоевала первый подиум в карьере. В 25 лет. Такое тоже бывает. Екатерина Юрлова — 19-я, с топ-10 не срослось.

1.
Хинц В.
Германия
2.
Виттоцци Л.
Италия
3.
Шевалье А.
Франция
11.03.2018, 18:10 Контиолахти (Финляндия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Ванесса Хинц Германия 35.47,9
2 Лиза Виттоцци Италия +13,5
3 Анаис Шевалье Франция +16,8
4 Кайса Мякяряйнен Финляндия +43,4
5 Ханна Эберг Швеция +01.02,1
6 Марта Ольсбу Норвегия +01.07,4
7 Лаура Дальмайер Германия +01.12,4
8 Ирина Кривко Беларусь +01.15,1
9 Надежда Скардино Беларусь +01.15,7
10 Дарья Домрачева Беларусь +01.18,2
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