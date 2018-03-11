На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
Немецкая биатлонистка Хинц одержала победу в масс-старте на этапе Кубка мира
ТАСС, 11 марта. Немка Ванесса Хинц завоевала золото в
ТАСС, 11 марта. Немка Ванесса Хинц завоевала золото в
Спортсменка преодолела дистанцию за 35 минут 47,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевала итальянка Лиза Витоцци (отставание 13,5 секунды; 1 промах), бронзу — француженка Анаис Шевалье (+16,8; 1).
Россиянка Екатерина
Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 15 по 18 марта.
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|11.03.2018, 18:10
|Контиолахти (Финляндия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ванесса Хинц
|Германия
|35.47,9
|2
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+13,5
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+16,8
|4
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+43,4
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+01.02,1
|6
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+01.07,4
|7
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+01.12,4
|8
|Ирина Кривко
|Беларусь
|+01.15,1
|9
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+01.15,7
|10
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+01.18,2