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19:18 (мск), источник: ТАСС

Немецкая биатлонистка Хинц одержала победу в масс-старте на этапе Кубка мира

ТАСС, 11 марта. Немка Ванесса Хинц завоевала золото в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Источник: Reuters

Спортсменка преодолела дистанцию за 35 минут 47,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевала итальянка Лиза Витоцци (отставание 13,5 секунды; 1 промах), бронзу — француженка Анаис Шевалье (+16,8; 1).

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала на 19-м месте (+1.49,1; 3). Для 25-летней Хинц этот подиум стал первым в личных гонках в карьере.

Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 15 по 18 марта.

1.
Хинц В.
Германия
2.
Виттоцци Л.
Италия
3.
Шевалье А.
Франция
11.03.2018, 18:10 Контиолахти (Финляндия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Ванесса Хинц Германия 35.47,9
2 Лиза Виттоцци Италия +13,5
3 Анаис Шевалье Франция +16,8
4 Кайса Мякяряйнен Финляндия +43,4
5 Ханна Эберг Швеция +01.02,1
6 Марта Ольсбу Норвегия +01.07,4
7 Лаура Дальмайер Германия +01.12,4
8 Ирина Кривко Беларусь +01.15,1
9 Надежда Скардино Беларусь +01.15,7
10 Дарья Домрачева Беларусь +01.18,2
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