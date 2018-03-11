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18:30 (мск), источник: ТАСС

Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице

ТАСС, 11 марта. Французский биатлонист Мартен Фуркад, завоевавший серебро в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, после проведения церемонии награждения подарил медаль юной российской болельщице.

Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram.

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Фуркад постоянно дарит болельщикам свои медали и награды, завоеванные на этапах Кубка мира. В текущем сезоне француз поднимался на подиум во всех личных гонках на этапах Кубка мира, в которых принимал участие.

Победу в масс-старте одержал Юлиан Эберхард из Австрии, третьим стал россиянин Антон Шипулин, который упал на последнем подъеме перед финишем из-за контакта с австрийцем.

1.
Эберхард Ю.
Австрия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
ШИПУЛИН А.
Россия
11.03.2018, 15:30 Контиолахти (Финляндия) Масс-старт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Юлиан Эберхард Австрия 38.04,8
2 Мартен Фуркад Франция +06,9
3 Антон ШИПУЛИН Россия +19,3
4 Бенедикт Долль Германия +21,9
5 Эрик Лессер Германия +23,9
6 Арнд Пайффер Германия +27,1
7 Доминик Виндиш Италия +58,5
8 Михал Крчмарж Чехия 40,0
9 Ондржей Моравец Чехия 43,6
10 Кантен Фийон Майе Франция 47,6
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