На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
ТАСС, 11 марта. Французский биатлонист Мартен Фуркад, завоевавший серебро в
ТАСС, 11 марта. Французский биатлонист Мартен Фуркад, завоевавший серебро в
Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram.
Фуркад постоянно дарит болельщикам свои медали и награды, завоеванные на этапах Кубка мира. В текущем сезоне француз поднимался на подиум во всех личных гонках на этапах Кубка мира, в которых принимал участие.
Победу в
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|11.03.2018, 15:30
|Контиолахти (Финляндия)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|38.04,8
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+06,9
|3
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+19,3
|4
|Бенедикт Долль
|Германия
|+21,9
|5
|Эрик Лессер
|Германия
|+23,9
|6
|Арнд Пайффер
|Германия
|+27,1
|7
|Доминик Виндиш
|Италия
|+58,5
|8
|Михал Крчмарж
|Чехия
|40,0
|9
|Ондржей Моравец
|Чехия
|43,6
|10
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|47,6