Васильев: Биатлонист Шипулин невыразительно прошел последний круг масс-старта на этапе КМ
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин упал в концовке
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин упал в концовке
Шипулин не устоял на ногах на последнем подъеме перед финишем
«Сложно сказать, что произошло, потому что картинка была показана не в полном объеме. Однако, как мне показалось,
Ранее на этапе в Финляндии Шипулин завоевал золото в спринте, принеся сборной России первую победу в текущем сезоне.
30-летний Шипулин пропустил Олимпийские игры в Пхёнчхане. Спортсмен не получил приглашения на соревнования от Международного олимпийского комитета, несмотря на то, что никогда не подозревался в употреблении допинга.
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|11.03.2018, 15:30
|Контиолахти (Финляндия)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|38.04,8
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+06,9
|3
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+19,3
|4
|Бенедикт Долль
|Германия
|+21,9
|5
|Эрик Лессер
|Германия
|+23,9
|6
|Арнд Пайффер
|Германия
|+27,1
|7
|Доминик Виндиш
|Италия
|+58,5
|8
|Михал Крчмарж
|Чехия
|40,0
|9
|Ондржей Моравец
|Чехия
|43,6
|10
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|47,6