Васильев: Биатлонист Шипулин невыразительно прошел последний круг масс-старта на этапе КМ

Шипулин не устоял на ногах на последнем подъеме перед финишем масс-старта на этапе Кубка мира в Финляндии и в итоге занял третье место. Первым стал австриец Юлиан Эберхард, вторым — француз Мартен Фуркад.

«Сложно сказать, что произошло, потому что картинка была показана не в полном объеме. Однако, как мне показалось, все-таки австриец здесь ни при чем, он уже обогнал Антона, а Антон запнулся сам, наверное, не так поставил лыжу, или ноги уже не очень держали после тяжелого подъема. Поэтому я думаю, что не стоит искать здесь каких- то подвохов. Он и Фуркад невыразительно прошли последний круг», — сказал Васильев.