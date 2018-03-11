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18:26 (мск), источник: ТАСС

Васильев: Биатлонист Шипулин невыразительно прошел последний круг масс-старта на этапе КМ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин упал в концовке масс-старта на этапе Кубка мира в Контиолахти скорее из-за усталости на последнем подъеме, нежели из-за контакта с соперником. Такое мнение ТАСС по телефону высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Шипулин не устоял на ногах на последнем подъеме перед финишем масс-старта на этапе Кубка мира в Финляндии и в итоге занял третье место. Первым стал австриец Юлиан Эберхард, вторым — француз Мартен Фуркад.

«Сложно сказать, что произошло, потому что картинка была показана не в полном объеме. Однако, как мне показалось, все-таки австриец здесь ни при чем, он уже обогнал Антона, а Антон запнулся сам, наверное, не так поставил лыжу, или ноги уже не очень держали после тяжелого подъема. Поэтому я думаю, что не стоит искать здесь каких- то подвохов. Он и Фуркад невыразительно прошли последний круг», — сказал Васильев.

Ранее на этапе в Финляндии Шипулин завоевал золото в спринте, принеся сборной России первую победу в текущем сезоне.

30-летний Шипулин пропустил Олимпийские игры в Пхёнчхане. Спортсмен не получил приглашения на соревнования от Международного олимпийского комитета, несмотря на то, что никогда не подозревался в употреблении допинга.

1.
Эберхард Ю.
Австрия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
ШИПУЛИН А.
Россия
11.03.2018, 15:30 Контиолахти (Финляндия) Масс-старт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Юлиан Эберхард Австрия 38.04,8
2 Мартен Фуркад Франция +06,9
3 Антон ШИПУЛИН Россия +19,3
4 Бенедикт Долль Германия +21,9
5 Эрик Лессер Германия +23,9
6 Арнд Пайффер Германия +27,1
7 Доминик Виндиш Италия +58,5
8 Михал Крчмарж Чехия 40,0
9 Ондржей Моравец Чехия 43,6
10 Кантен Фийон Майе Франция 47,6
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