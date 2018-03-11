Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг
Сон в носках полезен для здоровья
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Путин отказался называть Пригожина своим другом
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Текущие события
Биатлон. Биатлон
15:30
Контиолахти (Финляндия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
23.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
8.03
Контиолахти (Финляндия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
9.03
Контиолахти (Финляндия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
10.03
Контиолахти (Финляндия)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
10.03
Контиолахти (Финляндия)
Смешанная эстафета (См)
Все события
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Технический космос юниорки. Загитовой с Медведевой и не снилось
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
6Хет-трик Левандовски, «Барселона» без Месси и другие события выходных
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
16:29 (мск), источник: ТАСС

Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира

ТАСС, 11 марта. Россиянин Антон Шипулин стал третьим в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Источник: AFP 2018

На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал. Россиянин уступил победителю гонки австрийцу Юлиану Эберхарду 19,3 секунды, серебро завоевал француз Мартен Фуркад (+6,9 секунды).

Ранее на этапе в Финляндии Шипулин завоевал золото в спринте, принеся сборной России первую победу в текущем сезоне.

Этап Кубка мира в Контиолахти завершится в воскресенье женским масс-стартом.

1.
Эберхард Ю.
Австрия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
ШИПУЛИН А.
Россия
11.03.2018, 15:30 Контиолахти (Финляндия) Масс-старт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Юлиан Эберхард Австрия 38.04,8
2 Мартен Фуркад Франция +06,9
3 Антон ШИПУЛИН Россия +19,3
4 Бенедикт Долль Германия +21,9
5 Эрик Лессер Германия +23,9
6 Арнд Пайффер Германия +27,1
7 Доминик Виндиш Италия +58,5
8 Михал Крчмарж Чехия 40,0
9 Ондржей Моравец Чехия 43,6
10 Кантен Фийон Майе Франция 47,6
Смотреть полные результаты гонки

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Титул сдал. Гарсия победил Липинца
Технический космос юниорки. Загитовой с Медведевой и не снилось
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
«Питтсбург» проиграл «Торонто», Малкин отметился передачей
Кокорин остался в запасе «Зенита» на матч с «Ростовом»
Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь