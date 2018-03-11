Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира
ТАСС, 11 марта. Россиянин Антон Шипулин стал третьим в
ТАСС, 11 марта. Россиянин Антон Шипулин стал третьим в
На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал. Россиянин уступил победителю гонки австрийцу Юлиану Эберхарду 19,3 секунды, серебро завоевал француз Мартен Фуркад (+6,9 секунды).
Ранее на этапе в Финляндии Шипулин завоевал золото в спринте, принеся сборной России первую победу в текущем сезоне.
Этап Кубка мира в Контиолахти завершится в воскресенье женским
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|11.03.2018, 15:30
|Контиолахти (Финляндия)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|38.04,8
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+06,9
|3
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+19,3
|4
|Бенедикт Долль
|Германия
|+21,9
|5
|Эрик Лессер
|Германия
|+23,9
|6
|Арнд Пайффер
|Германия
|+27,1
|7
|Доминик Виндиш
|Италия
|+58,5
|8
|Михал Крчмарж
|Чехия
|40,0
|9
|Ондржей Моравец
|Чехия
|43,6
|10
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|47,6