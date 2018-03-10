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10 марта, источник: Спорт-Экспресс

Россию в масс-стартах на этапе в Контиолахти представят Шипулин, Бабиков и Юрлова-Перхт

Российский биатлонист Антон Шипулин получил 3-й стартовый номер на масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Источник: РИА "Новости"

Также в этой гонке, которая начнется в воскресенье в 15.30 по московскому времени, примет участие Антон Бабиков.

В женском масс-старте Россию представит одна спортсменка — Екатерина Юрлова-Перхт. Эта гонка начнется в 18.10.

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