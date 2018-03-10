Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Россию в масс-стартах на этапе в Контиолахти представят Шипулин, Бабиков и Юрлова-Перхт
Российский биатлонист Антон Шипулин получил 3-й стартовый номер на
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Российский биатлонист Антон Шипулин получил 3-й стартовый номер на
Также в этой гонке, которая начнется в воскресенье в 15.30 по московскому времени, примет участие Антон Бабиков.
В женском