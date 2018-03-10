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21:01 (мск), источник: Советский спорт

Лидировали-лидировали, да не вылидировали. У россиян — обиднейшее 4-е место

Сборная России почти всю гонку провела в лидерах, но финишировала четвертой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Источник: Советский спорт

1-й этап Ульяна Кайшева: место — 3, отставание — 3 секунды

Только Ульяна из всей сегодняшней российской четверки принимала участие в последней смешанной эстафете. Она прошла на Олимпийских играх в Пхенчхане, и вы, наверное, еще не успели забыть, что там наша команда заняла лишь девятое место.

В общем, тогда никаких плюшек от нашей команды никто не ждал — но все равно истинные болельщики нервно поглядывали на экран в надежде на хоть сколько-нибудь скромный олимпийский успех. Там не получилось. Получится ли сегодня? Вопрос неоднозначный, поскольку свои лучшие силы наша сборная «расстреляла» несколькими часами ранее, отрядив Антона Шипулина и Екатерину Юрлову на одиночный микст. Понятно, что если мы видим в заявке на гонку такой состав, значит, наши тренеры рассчитывали там на высокое место, за которое выдают не только букеты, а что позвонче. Но наши ограничились букетами, финишировав на пятом месте.

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А вот в сегодняшней гонке Ульяна по-хорошему удивила. Со стрельбой сложилось все более менее, но два доппатрона не позволили россиянке лидировать после стойки. Зато позволили ноги! На своем последнем кругу она даже было вырвалась в лидеры, а эстафету передала третьей: в трех секундочках от лидера — всего лишь!

Что сказала после финиша: Вообще я недовольна. На финише была не очень хорошая ситуация. Была уверена в правильности своего пути. Но в какой-то момент показалось, что мне крикнули: «Не туда поехала!» Я обернулась, смотрю — все едут туда же, куда и я. Это помешало мне передать эстафету первой, хотя этих девочек я могла обогнать: я их знаю и знаю их силы.

2-й этап. Дарья Виролайнен: место — 2, отставание — 0,8 секунды

В какой сейчас форме Дарья Виролайнен? Точно этого сейчас не может сказать никто — даже сама Дарья Виролайнен. На фоне других спортсменок нашей сборной — вполне прилично. Именно Даша стала лучшей в нашей команде в спринте. Но лучшей в нашей команде — означает 24-й в общем протоколе. В общем, тут смотря с какой стороны смотреть. Мы посмотрели из-за спины, когда Виролайнен стреляла стоя, придя на рубеж четвертой.

Можете себе представить, что троица, возглавлявшая гонку, синхронно отвалилась — а это были, на минуточку, итальянки (Витоцци), француженки (Бескон) и норвежки (Экхофф). А во главе эстафеты оказалась Дарья (обошлась одним дополнительным), вместе с ней словачка и украинка.

Виролайнен так и осталась среди лидеров до конца этапа: формально она передала эстафету второй, но отставание было по-прежнему малюсеньким — 0,8 секунды. То есть не было его вообще.

Женский день!

3-й этап. Дмитрий Малышко: место — 3, отставание — 3,8

И снова здрасьте! Для Дмитрия Малышко — это первый этап на нынешнем Кубке мира. После прошлогодних результатов этого спортсмена и заявлений руководителей нашего биатлона можно было с уверенностью предположить, что карьера Дмитрия в сборной подошла к концу. Но ничего подобного. Никогда не говори «никогда» — это про Малышко!

Конечно, его попадание в команду сопровождал ряд удивительных обстоятельств. Первое и главное — у Александра Логинова не оказалось визы. Это сложно комментировать, потому что такое зачем вообще комментировать?

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Итак, нужной печати под рукой не оказалось, зато оказался Дмитрий. Он и поехал в Финляндию. Правда, не оказалось документов у винтовки Дмитрия. Но винтовка для Малышко нашлась у верной боевой подруги российского биатлона Кайсы Макарайнен. Наконец, пазл сложился.

И, между прочим, в спринте именно Дмитрий стал лучшим в российской команде после Антона Шипулина, который ту гонку выиграл. А в эстафете после своей первой стрельбы Малышко стал лидером гонки. И вел не какие-нибудь полсекундочки, а хорошо работал: когда наш спортсмен закрыл четыре подряд мишени, преследовавшие его Прима Л’Абе-лунд и Виндиш, только подъехали к коврикам. Пятый выстрел все никак не давался нашему спортсмену, а трое пришедших уже отработали и стали уходить со стадиона. И это был совершенно катастрофический ай-ай-ай, потому что Малышко завис на грани штрафного круга. Но, слава богу, «отвис» и приклеился к лидирующей тройке.

Малышко передал эстафету Цветкову третьим — в 3,8 секунды от лидера.

4-й этап. Максим Цветков: место — 4, отставание — 17 секунд

Цветков, Хофер, Пидручный, Тарьей Бе — вот такой компанией и в таком порядке ушли с лежки на четвертом этапе лидеры. Ни один не промахнулся ни разу. А первым разделался с мишенью именно Цветков. В общем, наши биатлонисты еще не разучились делать хорошо своим болельщикам. Ну да, стоит признать — особо великих на этом этапе не было: Мартен Фуркад то ли съел что-то, то ли подхватил вирус, Йоханнес Бе уже отвыступал свое в сингл-миксте. А со всеми остальными бороться можно и нужно!

И вот вы представьте, что лидирующая четверка и после стойки не развалилась. Да, там случилась пара дополнительных, но в то же время кто-то другой, например, наш Максим, стрелял медленнее. В общем, ушли одной группой, украинец Пидручный — чуть впереди. Хофер вскоре украинца нагнал, и Тарьей Бе сражался, как мог. В этой компании, увы, слабым звеном оказался российский спортсмен. Четвертое место. Чуть ли не самое обидное четвертое место в сезоне!

1.
Италия
2.
Украина
3.
Норвегия
10.03.2018, 18:45 Контиолахти (Финляндия) Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Италия Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Доминик Виндиш, Лукас Хофер 01:15.08,3
2 Украина Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный +01,5
3 Норвегия Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Хенрик Л`Абе-Лунн, Тарьей Бе +09,1
4 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Дмитрий МАЛЫШКО, Максим ЦВЕТКОВ +16,9
5 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе +01.02,2
6 Швеция Лина Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон +01.28,3
7 Германия Франциска Хильдебранд, Франциска Пройсс, Эрик Лессер, Бенедикт Долль +01.31,2
8 Австрия Кристина Ридер, Катарина Иннерхофер, Даниэль Мезотич, Тобиас Эберхард +02.34,0
9 США Клэр Иган, Джоан Рид, Тим Берк, Шон Догерти +02.48,4
10 Словакия Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Шимон Бартко, Мартин Отченаш +03.05,7
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