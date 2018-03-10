Лидировали-лидировали, да не вылидировали. У россиян — обиднейшее 4-е место
Сборная России почти всю гонку провела в лидерах, но финишировала четвертой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Сборная России почти всю гонку провела в лидерах, но финишировала четвертой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти.
1-й этап Ульяна Кайшева: место — 3, отставание — 3 секунды
Только Ульяна из всей сегодняшней российской четверки принимала участие в последней смешанной эстафете. Она прошла на Олимпийских играх в Пхенчхане, и вы, наверное, еще не успели забыть, что там наша команда заняла лишь девятое место.
В общем, тогда никаких плюшек от нашей команды никто не ждал — но все равно истинные болельщики нервно поглядывали на экран в надежде на хоть
А вот в сегодняшней гонке Ульяна
Что сказала после финиша: Вообще я недовольна. На финише была не очень хорошая ситуация. Была уверена в правильности своего пути. Но в
2-й этап. Дарья Виролайнен: место — 2, отставание — 0,8 секунды
В какой сейчас форме Дарья Виролайнен? Точно этого сейчас не может сказать никто — даже сама Дарья Виролайнен. На фоне других спортсменок нашей сборной — вполне прилично. Именно Даша стала лучшей в нашей команде в спринте. Но лучшей в нашей команде — означает 24-й в общем протоколе. В общем, тут смотря с какой стороны смотреть. Мы посмотрели
Можете себе представить, что троица, возглавлявшая гонку, синхронно отвалилась — а это были, на минуточку, итальянки (Витоцци), француженки (Бескон) и норвежки (Экхофф). А во главе эстафеты оказалась Дарья (обошлась одним дополнительным), вместе с ней словачка и украинка.
Виролайнен так и осталась среди лидеров до конца этапа: формально она передала эстафету второй, но отставание было
Женский день!
3-й этап. Дмитрий Малышко: место — 3, отставание — 3,8
И снова здрасьте! Для Дмитрия Малышко — это первый этап на нынешнем Кубке мира. После прошлогодних результатов этого спортсмена и заявлений руководителей нашего биатлона можно было с уверенностью предположить, что карьера Дмитрия в сборной подошла к концу. Но ничего подобного. Никогда не говори «никогда» — это про Малышко!
Конечно, его попадание в команду сопровождал ряд удивительных обстоятельств. Первое и главное — у Александра Логинова не оказалось визы. Это сложно комментировать, потому что такое зачем вообще комментировать?
Итак, нужной печати под рукой не оказалось, зато оказался Дмитрий. Он и поехал в Финляндию. Правда, не оказалось документов у винтовки Дмитрия. Но винтовка для Малышко нашлась у верной боевой подруги российского биатлона Кайсы Макарайнен. Наконец, пазл сложился.
И, между прочим, в спринте именно Дмитрий стал лучшим в российской команде после Антона Шипулина, который ту гонку выиграл. А в эстафете после своей первой стрельбы Малышко стал лидером гонки. И вел не
Малышко передал эстафету Цветкову третьим — в 3,8 секунды от лидера.
4-й этап. Максим Цветков: место — 4, отставание — 17 секунд
Цветков, Хофер, Пидручный, Тарьей Бе — вот такой компанией и в таком порядке ушли с лежки на четвертом этапе лидеры. Ни один не промахнулся ни разу. А первым разделался с мишенью именно Цветков. В общем, наши биатлонисты еще не разучились делать хорошо своим болельщикам. Ну да, стоит признать — особо великих на этом этапе не было: Мартен Фуркад то ли съел
И вот вы представьте, что лидирующая четверка и после стойки не развалилась. Да, там случилась пара дополнительных, но в то же время
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|10.03.2018, 18:45
|Контиолахти (Финляндия)
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Италия
|Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Доминик Виндиш, Лукас Хофер
|01:15.08,3
|2
|Украина
|Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный
|+01,5
|3
|Норвегия
|Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Хенрик Л`Абе-Лунн, Тарьей Бе
|+09,1
|4
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Дмитрий МАЛЫШКО, Максим ЦВЕТКОВ
|+16,9
|5
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе
|+01.02,2
|6
|Швеция
|Лина Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон
|+01.28,3
|7
|Германия
|Франциска Хильдебранд, Франциска Пройсс, Эрик Лессер, Бенедикт Долль
|+01.31,2
|8
|Австрия
|Кристина Ридер, Катарина Иннерхофер, Даниэль Мезотич, Тобиас Эберхард
|+02.34,0
|9
|США
|Клэр Иган, Джоан Рид, Тим Берк, Шон Догерти
|+02.48,4
|10
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Шимон Бартко, Мартин Отченаш
|+03.05,7