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20:27 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские биатлонисты неудачно провели смешанные эстафеты на этапе Кубка мира

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти сегодня прошли смешанные эстафеты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них — одиночном миксте, победу праздновал французский тандем (Анаис Шевалье / Антонен Гигонна), который показал время 33 мин. 29,1 сек. Серебро у австрийского дуэта (Лиза Тереза Хаузер / Симон Эдер) (+2,4 сек.), бронза досталась норвежкой мини-команде Марте Олсбю / Йоханнес Бе (+4,4 сек.). Белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Антон Смольский заняли лишь 20-е место среди 26 команд, уступив победителям 3 мин. 06,2 сек.

В классической смешанной эстафете белорусы были немного успешнее. Стартовавшая первой Надежда Скардино использовала всего два дополнительных патрона на двух огневых рубежах и завершила свой 6-километровый этап четвертой, с отставанием от лидировавшей команды Словакии всего в 3,6 сек. Принявшая эстафету Надежда Писарева стреляла хуже, использовав 5 дополнительных патронов. К финишу своего отрезка она уступала лидеру 1 мин. 23 сек., отправив на лыжню Сергея Бочарникова 11-м. Свою часть дистанции протяженностью 7,5 км он завершил восьмым при двух «лишних» выстрелах и с отставанием в 1 мин. 44,8 сек. На заключительном этапе Владимир Чепелин заработал штрафной круг, и в итоге у белорусской команды 11-е место с отставанием от победителя сборной Италии в 3 мин. 06,3 сек. Итальянские биатлонисты прошли 4 этапа за 1 ч. 15 мин. 08,3 сек., всего 1,5 сек. им уступили украинцы, третьими финишировали норвежцы (+9,1 сек.).

Этап в Контиолахти завершится 11 марта двумя масс-стартами. В мужской гонке на 15 км, которая начнется в 15.30, белорусских биатлонистов не будет, а в женской на дистанцию 12,5 км в 18.10 уйдут три представительницы Беларуси — Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Надежда Скардино. В первый день финского кубкового этапа четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стала победительницей спринтерской гонки.

1.
Италия
2.
Украина
3.
Норвегия
10.03.2018, 18:45 Контиолахти (Финляндия) Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Италия Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Доминик Виндиш, Лукас Хофер 01:15.08,3
2 Украина Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный +01,5
3 Норвегия Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Хенрик Л`Абе-Лунн, Тарьей Бе +09,1
4 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Дмитрий МАЛЫШКО, Максим ЦВЕТКОВ +16,9
5 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе +01.02,2
6 Швеция Лина Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон +01.28,3
7 Германия Франциска Хильдебранд, Франциска Пройсс, Эрик Лессер, Бенедикт Долль +01.31,2
8 Австрия Кристина Ридер, Катарина Иннерхофер, Даниэль Мезотич, Тобиас Эберхард +02.34,0
9 США Клэр Иган, Джоан Рид, Тим Берк, Шон Догерти +02.48,4
10 Словакия Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Шимон Бартко, Мартин Отченаш +03.05,7
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