Белорусские биатлонисты неудачно провели смешанные эстафеты на этапе Кубка мира
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти сегодня прошли смешанные эстафеты, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти сегодня прошли смешанные эстафеты, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой из них — одиночном миксте, победу праздновал французский тандем (Анаис Шевалье / Антонен Гигонна), который показал время 33 мин. 29,1 сек. Серебро у австрийского дуэта (Лиза Тереза Хаузер / Симон Эдер) (+2,4 сек.), бронза досталась норвежкой
В классической смешанной эстафете белорусы были немного успешнее. Стартовавшая первой Надежда Скардино использовала всего два дополнительных патрона на двух огневых рубежах и завершила свой 6-километровый этап четвертой, с отставанием от лидировавшей команды Словакии всего в 3,6 сек. Принявшая эстафету Надежда Писарева стреляла хуже, использовав 5 дополнительных патронов. К финишу своего отрезка она уступала лидеру 1 мин. 23 сек., отправив на лыжню Сергея Бочарникова 11-м. Свою часть дистанции протяженностью 7,5 км он завершил восьмым при двух «лишних» выстрелах и с отставанием в 1 мин. 44,8 сек. На заключительном этапе Владимир Чепелин заработал штрафной круг, и в итоге у белорусской команды 11-е место с отставанием от победителя сборной Италии в 3 мин. 06,3 сек. Итальянские биатлонисты прошли 4 этапа за 1 ч. 15 мин. 08,3 сек., всего 1,5 сек. им уступили украинцы, третьими финишировали норвежцы (+9,1 сек.).
Этап в Контиолахти завершится 11 марта двумя
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|10.03.2018, 18:45
|Контиолахти (Финляндия)
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Италия
|Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Доминик Виндиш, Лукас Хофер
|01:15.08,3
|2
|Украина
|Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный
|+01,5
|3
|Норвегия
|Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Хенрик Л`Абе-Лунн, Тарьей Бе
|+09,1
|4
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Дмитрий МАЛЫШКО, Максим ЦВЕТКОВ
|+16,9
|5
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе
|+01.02,2
|6
|Швеция
|Лина Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон
|+01.28,3
|7
|Германия
|Франциска Хильдебранд, Франциска Пройсс, Эрик Лессер, Бенедикт Долль
|+01.31,2
|8
|Австрия
|Кристина Ридер, Катарина Иннерхофер, Даниэль Мезотич, Тобиас Эберхард
|+02.34,0
|9
|США
|Клэр Иган, Джоан Рид, Тим Берк, Шон Догерти
|+02.48,4
|10
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Шимон Бартко, Мартин Отченаш
|+03.05,7