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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Франция первая без Фуркада. Россия — пятая с Шипулиным

Сборная Франции, за которую выступали Анаис Шевалье и Антонен Гигонна, выиграла сингл-микст на этапе Кубка мира в Контиолахти. А выступавшая оптимальным составом сборная России финишировала лишь пятой.

Источник: Спорт-Экспресс

ДУЭТ

В отличие от первого сингл-микста сезона, сборная Франции не могла рассчитывать на главную звезду мирового биатлона на данный момент Мартена Фуркада. Но вот парадокс — без него результат оказался даже лучше. В состоявшейся в Эстерсунде гонке, открывавшей сезон Кубка мира, Фуркад и Мари Дорен Абер стали только четвертыми, причем тогда Мартен совершил семь промахов.

Пусть корнями одиночная смешанная эстафета, она же сингл-микст, и уходит в шоу-гонки, но она требует от участников максимальной слаженности и работы в команде. На сей раз лучшими в этом стали Шевалье и Гигонна. Французская пара половину дистанции продержалась рядом с лидерами, а на третьем этапе Анаис благодаря идеальной стрельбе вышла на первое место и привезла партнеру небольшое преимущество. Гигонна разбазарил его неудачной стрельбой лежа и откатился на четвертую позицию, но впереди него были далеко не фавориты. Перед последней «стойкой» на медали всерьез претендовали сразу восемь сборных, но француз рискнул и сорвал ва-банк. Он стрелял так быстро и точно, что поставил в тупик конкурентов. Добытого им на рубеже преимущества хватило, чтобы быть с золотом.

РЫВОК

Первый сингл-микст сезона выиграли австрийцы Лиза-Тереза Хаузер и Симон Эдер, но в этот раз мужскую половину команды представлял Юлиан Эберхард. И именно он сыграл главную роль в попадании сборной на пьедестал. Начали биатлонисты из альпийской страны далеко не блестяще — после первого этапа Хаузер была только десятой. Но отставание фатальным не было.

Постепенно австрийцы подобрались к лидерам, но на седьмой стрельбе показалось, что Эберхард убил все надежды своих болельщиков — два дополнительных патрона отбросили его на восьмое место. Тем не менее, он был очень быстр на лыжне, а на заключительной «стойке» был единственным, кроме Гигонна, кому удалось обойтись без промахов. На последний круг австриец уходил третьим, но сумел пройти этот отрезок на четыре с лишним секунды быстрее, чем Йоханнес Бе, и оставил норвежца с бронзой.

МУЖЧИНА

Несмотря на упущенное серебро, Бе вряд ли заслужил упрека. Среди мужчин в этой гонке он был безоговорочно сильнейшим, об этом говорит и статистика — на двух своих этапах Йоханнес был самым быстрым и показывал лучший результат.

Но сингл-микст, как мы уже говорили, требует слаженности обоих членов команды, и этого норвежцам на сей раз не хватило. Марта Ольсбу не сумела в полной мере соответствовать звездному напарнику. После первого этапа она была девятой, а когда Бе вытащил Норвегию на первое место ко второй передаче эстафеты, Ольсбу на «лежке» умудрилась заработать штрафной круг. Бе героически отыгрывал на последнем этапе чуть ли не по 10 секунд с круга, но и он не супергерой. Что показал Эберхард.

ЖЕНЩИНА

У женщин в такой же номинации нужно отметить украинку Ирину Варвинец, которая оказалась на уровень выше своего партнера Артема Тищенко. На стартовом этапе она показала лучший результат, на третьем — была третьей среди всех биатлонисток и передала эстафету вслед за Шевалье.

Но Тищенко оба своих отрезка гонки провел посредственно — оба раза он показал 11-е время на этапе. Ходом украинец заметно уступал многим из лидирующей группы. Тем не менее, точная стрельба помогла ему выйти в лидеры после седьмого рубежа. А вот на восьмом он допустил всего один промах, ставший роковым. Пусть Тищенко и ушел к финишу вторым после француза, но на последнем круге он ногами проиграл Эберхарду и Бе почти 20 секунд. И блестяще выступившая Варвинец осталась без медали.

НАШИ

Без медалей остались и Антон Шипулин с Екатериной Юрловой-Перхт. Как сказал триумфатор спринта, он сам настоял на участии в сингл-миксте. Сочетание двух безоговорочно сильнейших биатлонистов России на данный момент действительно внушало надежду на то, что эта дисциплина может, наконец, принести нам медали.

И надежда эта оказалась вовсе не ложной. Если не считать вторую половину первого этапа, то наш дуэт выступил хорошо и постоянно держал такое отставание от лидеров, которое позволяло претендовать на призовые места. Кульминацией стал тот самый восьмой рубеж, к которому Шипулин подошел третьим. Но два промаха оставили его за спинами конкурентов. Итальянца и канадца обойти на последнем круге удалось, а вот Эберхард и Бе были заметно быстрее. Итог — пятое место.

ПРОВАЛ

Среди тех команд, которые выступили явно хуже, чем от них ждали, можно назвать Швецию, Чехию, Белоруссию. Впрочем, многие выставили на эту гонку далеко не сильнейших. Например, сборная Германии, где пару Ванессе Хинц составил малоизвестный Роман Реес. Хотя нельзя сказать, что именно он оказался в этом сочетании слабым звеном — его напарница тоже проявила себя вовсе не блестяще. В итоге немцы не попали даже в десятку лучших.

А вот для кого гонка обернулась настоящей катастрофой, так это для Анастасии Кузьминой. Одна из героинь Олимпиады на первом же рубеже промахнулась четыре раза и отправилась на штрафной круг. По сути, для сборной Словакии гонка на этом была закончена. Хотя Кузьмина потом и показала второй результат среди всех участниц на третьем этапе, но выше 12-го места подняться команде было не суждено.

СЮРПРИЗ

А вот кого можно назвать настоящим возмутителем спокойствия, так это сборная Японии. Команда из Страны восходящего солнца на протяжении всей гонки претендовала на награды, в основном благодаря быстрой и точной стрельбе. И лишь три выстрела мимо цели Микито Тачидзаки на последнем рубеже не позволили японцам оказаться выше восьмого места. Но и это для них — превосходный результат.

1.
Франция
2.
Австрия
3.
Норвегия
10.03.2018, 15:40 Контиолахти (Финляндия) Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Анаис Шевалье, Антонен Гигонна 33.29,1
2 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер +02,4
3 Норвегия Марта Ольсбу, Йоханнес Бе +04,4
4 Украина Ирина Варвинец, Артем Тищенко +10,8
5 Россия Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ, Антон ШИПУЛИН +16,1
6 Италия Федерика Санфилиппо, Томас Бормолини +21,5
7 Канада Розанна Кроуфорд, Кристиан Гоу +23,8
8 Япония Фуюко Татизаки, Микито Татизаки +34,2
9 Казахстан Галина Вишневская, Владислав Витенко +57,2
10 Швеция Мона Брорссон, Пеппе Фемлинг +57,6
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