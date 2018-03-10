Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцев в Сети рассмешило новейшее российское оружие Путина
Прозрение «Нафтогаза»: расценки газа ЕС возмутили Киев
Сын Жанны Фриске восстанавливается после операции
Путин изменил порядок отбора призывников в России
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Текущие события
Биатлон. Биатлон
9.03
Контиолахти (Финляндия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
20.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
22.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
23.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
8.03
Контиолахти (Финляндия)
Спринт (М)
Все события
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Лысова надеется, что золото Паралимпиады — это только начало
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Порошенко дал обещание русскоязычным жителям Украины
Ефремов ответил за оскорбление россиян со сцены
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
09:12 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Биатлонистки дали отличный старт выступлению российских атлетов на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Биатлонистки Екатерина Румянцева, Анна Миленина и Михалина Лысова дали отличный старт выступлению российских спортсменов на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС по телефону высказал министр спорта России Павел Колобков.

В первый соревновательный день Паралимпиады российские биатлонистки завоевали три медали в двух гонках. Румянцева и Миленина заняли первое и второе места соответственно в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе «стоя», Лысова стала первой в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения.

«Очень рад за Екатерину, выигравшую не только первое паралимпийское золото в своей карьере, но и открывшей счет наградам всей команды, — сказал Колобков. — От всей души поздравляю Михалину, которая сегодня стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Спасибо Анне за серебро. Наши биатлонистки дали отличный старт дальнейшему выступлению сборной».

Российские спортсмены на Играх-2018 выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.

Зимние олимпийские игры-2018
Календарь / результатыСтатистика
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Лысова надеется, что золото Паралимпиады — это только начало
«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России
Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии
Чемпионка ПИ из РФ до конца гонки не верила, что станет первой
Шоу продолжается: российские команды берут реванши в Еврокубке
Telegraph: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022
Спорт-Экспресс
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь