Колобков: Биатлонистки дали отличный старт выступлению российских атлетов на Паралимпиаде

В первый соревновательный день Паралимпиады российские биатлонистки завоевали три медали в двух гонках. Румянцева и Миленина заняли первое и второе места соответственно в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе «стоя», Лысова стала первой в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения.

«Очень рад за Екатерину, выигравшую не только первое паралимпийское золото в своей карьере, но и открывшей счет наградам всей команды, — сказал Колобков. — От всей души поздравляю Михалину, которая сегодня стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Спасибо Анне за серебро. Наши биатлонистки дали отличный старт дальнейшему выступлению сборной».