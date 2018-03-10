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09:07 (мск), источник: ТАСС

Лысова надеется, что золото Паралимпиады в Пхёнчхане в биатлоне — это только начало

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка Паралимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне Михалина Лысова уверена, что золото, завоеванное ей в первый день Игр в Пхёнчхане — это только начало. Таким мнением спортсменка поделилась с журналистами.

Источник: РИА "Новости"

Россиянка в субботу завоевала золото в биатлоне в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения.

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Вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым 25-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 18 минут 48,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Лысова была допущена к участию в Играх только 6 марта, она приехала в Пхёнчхан последней три дня назад.

«Перед гонкой испытывала невероятное волнение — боялась, что растеряла всю форму, что не удалось подготовиться так, как хотелось бы. Но это были лишь волнение и страх, а на деле все получилось замечательно, — рассказала Лысова. — Трасса тяжелая, работать сложно, но можно — получилось на пять. Надеюсь, что это только начало — мы еще постараемся».

Лысова стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее она дважды выигрывала золото в лыжных гонках и дважды в биатлоне. Также в ее активе пять серебряных и две бронзовые медали Паралимпийских игр. Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 18 марта.

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