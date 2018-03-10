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08:53 (мск), источник: ТАСС

Российская биатлонистка Лысова стала пятикратной паралимпийской чемпионкой

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Михалина Лысова завоевала золотую медаль в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Источник: РИА "Новости"

Лысова выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. 25-летняя россиянка преодолела дистанцию за 18 минут 48,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла украинка Оксана Шишкова (отставание 38,1 секунды; 0 промахов). Третьей стала белоруска Светлана Саханенко (+1.39,9; 3).

Другая российская биатлонистка, Марина Галицына, со спортсменом-ведущим Максимом Пироговым заняла пятое место (+2.29,5; 3). Екатерина Мошковская с Артемом Нориным стала восьмой (+5.35,9; 4).

Лысова стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее она дважды выигрывала золото в лыжных гонках и дважды в биатлоне. Также в ее активе пять серебряных и две бронзовые медали Паралимпийских игр. Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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