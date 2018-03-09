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9 марта, источник: БЕЛТА

Определены составы в белорусской команде на супер-микст и микст на этап КМ по биатлону

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на супер-микст и микст в эстафетах на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В первом виде программы эстафет — супер-миксте — выступят Динара Алимбекова и Антон Смольский. Начало гонки в 15.45. Белорусский дуэт выступить по 11 номером.

Спустя три часа на старт в Контиолахлти выйдут квартеты. Беларусь представят Надежда Скардино, Надежда Писарева, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин. Белорусская команда также выступит под 11 номером.

Дарья Домрачева получила день отдыха после блестящего победного спринта 9 марта и участие в эстафетах не примет.

Седьмой этап Кубка мира завершится 11 марта гонками с массового старта.

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