Определены составы в белорусской команде на супер-микст и микст на этап КМ по биатлону
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на
В первом виде программы эстафет —
Спустя три часа на старт в Контиолахлти выйдут квартеты. Беларусь представят Надежда Скардино, Надежда Писарева, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин. Белорусская команда также выступит под 11 номером.
Дарья Домрачева получила день отдыха после блестящего победного спринта 9 марта и участие в эстафетах не примет.
Седьмой этап Кубка мира завершится 11 марта гонками с массового старта.