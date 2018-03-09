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9 марта, источник: Спорт-Экспресс

Домрачева — самая влиятельная в Белоруссии и первая в Кубке мира

В первой после Олимпиады гонке победила белорусская суперзвезда.

Источник: Reuters

В Пхенчхане Домрачева стала самой титулованной биатлонисткой в истории Олимпийских игр. Побеждать четырежды прежде не доводилось никому. А недавно стало известно, что Дарья еще — самая влиятельная женщина Белоруссии. Представляете? Едва ли хоть кто-то удивился, что именно она победила в первой постолимпийской гонке.

При этом Домрачева выступила не идеально — она допустила промах на стойке. Но по скорости равных ей сегодня не было. Самые реальные шансы потеснить жену Оле Эйнара Бьорндалена с первого места были у Франциски Хильдебранд, которая после двух рубежей выигрывала у Дарьи более 17 секунд. Однако последний круг коварной финской трассы дался немке слишком тяжело — и она все-таки уступила в борьбе за победу 0,5 секунды.

Что касается третьего места, то его завоевала 23-летняя Лиза Витоцци. Даже штрафной круг не помешал очаровательной итальянке второй раз в этом сезоне взойти на подиум по итогам личной гонки.

РОССИЯНКИ НЕ ПОРАДОВАЛИ

Теперь о наших. Наконец-то мы получили возможность увидеть в одной гонке сразу три молодых надежды: Викторию Сливко, Светлану Миронову и Ульяну Кайшеву. И едва ли хотя бы одна из них осталась полностью удовлетворена сегодняшним результатом. Миронова допустила сразу три промаха, при этом не показав привычных скоростей ногами. Домрачевой она проиграла больше минуты чистого времени. Кайшева промахнулась единожды, но бежала еще медленнее. Наконец, Сливко стреляла безупречно, однако у Виктории со скоростью совсем беда — она не попала даже в 60 первых. Как итог — 37 место при идеальной стрельбе.

Очевидно, что тренеры похвалить себя за подготовку спортсменок к сезону не смогут.

— По ходу сезона я не чувствовала оптимальных кондиций, — посетовала в эфире «Матч ТВ» Миронова. И под ее словами, наверное, подписались бы все подруги по команде. — Возможно, не хватает стартов. А может, правильной работы…

Екатерина Юрлова-Перхт, вероятно, не отошла от недопуска до Олимпийских игр, которые должны были стать первыми в ее карьере. А лучшей в российской сборной стала Дарья Виролайнен. С двумя промахами она — 24-я.

ПОЧЕМУ НЕТ АКИМОВОЙ?

Мало кому понятно, почему все-таки не приехала в Контиолахти Татьяна Акимова. Тренеры и сама спортсменка смутно объяснили это необходимостью отдохнуть. Но после смелых заявлений Акимовой в Пхенчхане о том, что никто из штаба сборной за всю Олимпиаду ей так и не звонил и с нынешними тренерами за этот сезон контакт она так и не нашла, ситуация выглядит не столь однозначной. Да и рулевой женской команды Сергей Коновалов ни на одну из обозначенных Акимовой проблем толком до сих пор не ответил. Все как-то странно. Хотя, чему тут удивляться? Мало ли непонятных историй случалось с этой сборной в нынешнем сезоне.

Вот, например, недавняя. У Александра Логинова в последний момент всплыли сложности с визой, из-за которых он не приехал в Контиолахти. Ну, это же смешно! Речь даже не о том, что ни сам спортсмен, ни ответственный за логистику команды недосмотрели. В прошлом году мне сделали визу в Финляндии за сутки. За одни сутки! Я просто приложил письмо, в котором объяснил ситуацию, и этого хватило, что мне пошли навстречу. Неужели нельзя было сделать то же самое со спортсменом уровня сборной России? Очевидно, можно. Было бы желание…

ЭСТАФЕТЫ

Завтра в программе финского этапа Кубка мира эстафеты. Смешанную одиночную эстафету побегут Юрлова-Перхт и Шипулин — лидеры команды. И шансы на призовое место в этом виде программы довольно неплохие. А вот на классическую смешанную эстафету состав довольно неожиданный: Кайшева, Виролайнен, Цветков и Малышко. В фаворитах эта четверка не ходит, но посмотреть на нее будет крайне любопытно.

1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Хильдебранд Ф.
Германия
3.
Виттоцци Л.
Италия
9.03.2018, 19:45 Контиолахти (Финляндия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 20.56,8
2 Франциска Хильдебранд Германия +00,5
3 Лиза Виттоцци Италия +05,5
4 Юлия Джима Украина +17,2
5 Лаура Дальмайер Германия +19,4
6 Вероника Виткова Чехия +21,0
7 Вита Семеренко Украина +21,1
8 Мари Дорен-Абер Франция +32,0
9 Марен Хаммершмидт Германия +33,9
10 Кайса Мякяряйнен Финляндия +34,4
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