Домрачева — самая влиятельная в Белоруссии и первая в Кубке мира
В первой после Олимпиады гонке победила белорусская суперзвезда.
В первой после Олимпиады гонке победила белорусская суперзвезда.
В Пхенчхане Домрачева стала самой титулованной биатлонисткой в истории Олимпийских игр. Побеждать четырежды прежде не доводилось никому. А недавно стало известно, что Дарья еще — самая влиятельная женщина Белоруссии. Представляете? Едва ли хоть
При этом Домрачева выступила не идеально — она допустила промах на стойке. Но по скорости равных ей сегодня не было. Самые реальные шансы потеснить жену Оле Эйнара Бьорндалена с первого места были у Франциски Хильдебранд, которая после двух рубежей выигрывала у Дарьи более 17 секунд. Однако последний круг коварной финской трассы дался немке слишком тяжело — и она
Что касается третьего места, то его завоевала 23-летняя Лиза Витоцци. Даже штрафной круг не помешал очаровательной итальянке второй раз в этом сезоне взойти на подиум по итогам личной гонки.
РОССИЯНКИ НЕ ПОРАДОВАЛИ
Теперь о наших.
Очевидно, что тренеры похвалить себя за подготовку спортсменок к сезону не смогут.
— По ходу сезона я не чувствовала оптимальных кондиций, — посетовала в эфире «Матч ТВ» Миронова. И под ее словами, наверное, подписались бы все подруги по команде. — Возможно, не хватает стартов. А может, правильной работы…
Екатерина
ПОЧЕМУ НЕТ АКИМОВОЙ?
Мало кому понятно, почему
Вот, например, недавняя. У Александра Логинова в последний момент всплыли сложности с визой,
ЭСТАФЕТЫ
Завтра в программе финского этапа Кубка мира эстафеты. Смешанную одиночную эстафету побегут
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|9.03.2018, 19:45
|Контиолахти (Финляндия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|20.56,8
|2
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+00,5
|3
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+05,5
|4
|Юлия Джима
|Украина
|+17,2
|5
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+19,4
|6
|Вероника Виткова
|Чехия
|+21,0
|7
|Вита Семеренко
|Украина
|+21,1
|8
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+32,0
|9
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+33,9
|10
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+34,4