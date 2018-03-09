Белорусская биатлонистка Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии

Второе место заняла немка Франциска Хильдебранд (отставание 0,5 секунды; 0 промахов), третье — итальянка Лиза Виттоцци (+ 5,5; 1). Лучшей из россиянок стала Дарья Виролайнен, показавшая 24-й результат (+ 1.09,8; 2). Другая россиянка Ульяна Кайшева стала 25-й (+ 1.12,3; 1), Виктория Сливко — 37-й (+ 1.28,0; 0), Екатерина Юрлова-Перхт — 44-й (+ 1.50,2; 2), Светлана Миронова — 57-й (+ 2.06,3; 3).
Этап Кубка мира в Контилахти стал первым после зимних Олимпийских игр, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В Олимпиаде принимали участие четыре российских биатлониста — Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Остальные российские биатлонисты не получили приглашения от Международного олимпийского комитета.
Этап завершится 11 марта.