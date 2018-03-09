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9 марта, источник: ТАСС

Белорусская биатлонистка Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии

ТАСС, 9 марта. Белоруска Дарья Домрачева одержала победу в спринте на дистанции 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Спортсменка преодолела дистанцию за 20 минут 56,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

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Второе место заняла немка Франциска Хильдебранд (отставание 0,5 секунды; 0 промахов), третье — итальянка Лиза Виттоцци (+ 5,5; 1). Лучшей из россиянок стала Дарья Виролайнен, показавшая 24-й результат (+ 1.09,8; 2). Другая россиянка Ульяна Кайшева стала 25-й (+ 1.12,3; 1), Виктория Сливко — 37-й (+ 1.28,0; 0), Екатерина Юрлова-Перхт — 44-й (+ 1.50,2; 2), Светлана Миронова — 57-й (+ 2.06,3; 3).

Этап Кубка мира в Контилахти стал первым после зимних Олимпийских игр, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В Олимпиаде принимали участие четыре российских биатлониста — Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Остальные российские биатлонисты не получили приглашения от Международного олимпийского комитета.

Этап завершится 11 марта.

1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Хильдебранд Ф.
Германия
3.
Виттоцци Л.
Италия
9.03.2018, 19:45 Контиолахти (Финляндия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 20.56,8
2 Франциска Хильдебранд Германия +00,5
3 Лиза Виттоцци Италия +05,5
4 Юлия Джима Украина +17,2
5 Лаура Дальмайер Германия +19,4
6 Вероника Виткова Чехия +21,0
7 Вита Семеренко Украина +21,1
8 Мари Дорен-Абер Франция +32,0
9 Марен Хаммершмидт Германия +33,9
10 Кайса Мякяряйнен Финляндия +34,4
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