Белорусская биатлонистка Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии

Домрачева — самая влиятельная в Белоруссии и первая в Кубке мира

Этап Кубка мира в Контилахти стал первым после зимних Олимпийских игр, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В Олимпиаде принимали участие четыре российских биатлониста — Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Остальные российские биатлонисты не получили приглашения от Международного олимпийского комитета.