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21:12 (мск), источник: БЕЛТА

Дарья Домрачева победила в спринте на этапе КМ в Финляндии

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева победила в спринтерском забеге на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 7,5 км белоруска преодолела за 20 мин. 56,8 сек. Занять первое место Дарье Домрачевой не помешал и один промах при стрельбе стоя. Второе место заняла немецкая биатлонистка Франциска Хильдебран, которая уступила белоруске 0,5 сек.,не допустив ни единого промаха. Однако немка не смогла справиться со знаменитым подъемом в горку на трассе в Контиолахти. Бронзовым призером стала итальянка Лиза Витоцци — +5,5 сек. (0+1).

Надежда Скардино заняла 11 место — +35,3 сек. (0+0). Ирина Кривко стала 15-й — +51,9 сек. (0+0). Динара Алимбекова показала 46-й результат — + 1 мин. 51,3 сек. (0+1). Надежда Писарева финишировала 64-й — + 2 мин. 19,2 сек. (1+1).

Для четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой победа в спринте стала 31-й в карьере. Чаще побеждали лишь шведка Магдалена Форсберг (42) и немка Магдалена Нойнер (34).

В общем зачете Кубка мира сезона-2017/2018 Домрачева по-прежнемузанимает пятое место — 496 очков. Лидирует финка Кайса Мякяряйнен — 623 балла.

Седьмой этап Кубка мира в Контиолахти продолжится 10 марта двумя эстафетными гонками в миксте и супер-миксте.

1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Виттоцци Л.
Италия
3.
Джима Ю.
Украина
9.03.2018, 19:45 Контиолахти (Финляндия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 20.56,8
2 Лиза Виттоцци Италия +05,5
3 Юлия Джима Украина +17,2
4 Лаура Дальмайер Германия +19,4
5 Вита Семеренко Украина +21,1
6 Мари Дорен-Абер Франция +32,0
7 Надежда Скардино Беларусь +35,3
8 Розанна Кроуфорд Канада +46,5
9 Клэр Иган США +46,9
10 Ирина Кривко Беларусь +51,9
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