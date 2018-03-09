Дарья Домрачева победила в спринте на этапе КМ в Финляндии

Дистанцию в 7,5 км белоруска преодолела за 20 мин. 56,8 сек. Занять первое место Дарье Домрачевой не помешал и один промах при стрельбе стоя. Второе место заняла немецкая биатлонистка Франциска Хильдебран, которая уступила белоруске 0,5 сек.,не допустив ни единого промаха. Однако немка не смогла справиться со знаменитым подъемом в горку на трассе в Контиолахти. Бронзовым призером стала итальянка Лиза Витоцци — +5,5 сек. (0+1).