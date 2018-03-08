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8 марта, источник: ТАСС

Шипулин надеется поймать кураж после победы на этапе КМ в Финляндии

ТАСС, 8 марта. Российский биатлонист Антон Шипулин надеется на улучшение своих результатов после победного спринта на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом Шипулин сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ».

В четверг Шипулин выиграл спринт на дистанции 10 км, принеся сборной России первую победу в текущем сезоне. Всего на счету российских спортсменов теперь четыре медали на этапах Кубка мира в сезоне-2017/18, ранее Шипулин дважды становился третьим в гонках преследования, кроме того, мужская сборная завоевала бронзу в эстафете на январском этапе в немецком Рупольдинге.

«Самочувствие было не лучшее, почувствовал, что форма ухудшается, потерял легкость, — сказал Шипулин. — Очень переживал, делал восстановительные процедуры на ноги, но не сказал бы, что это сильно мешало, я справился со стрельбой и прошел дистанцию равномерно. Две-три недели назад я был в неплохой форме, но шанс не вернуть, надо доказывать, что ты топовый спортсмен, надеюсь, сейчас поймаю кураж».

Также россиянин отметил, что испытывает разочарование из-за неприглашения на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые прошли в феврале. Международный олимпийский комитет (МОК) из-за приостановления членства Олимпийского комитета России (ОКР) самостоятельно выбирал тех российских атлетов, которых готов допустить к Играм в статусе олимпийских атлетов из России под флагом МОК, однако в итоговый список Шипулин по неизвестным причинам не попал. «Надеюсь, смог доказать, что дома не халявил, пока остальные бегали на Играх, я стараюсь забыть о негативных моментах. Каждый пытается спросить про Олимпиаду, грустно, что не воспользовался шансом», — сказал 30-летний биатлонист.

Следующая гонка на этапе в Финляндии пройдет 9 марта, в этот день состоится женский спринт. Этап в Финляндии завершится 11 марта.

1.
ШИПУЛИН А.
Россия
2.
Расторгуев А.
Латвия
3.
Фийон Майе К.
Франция
8.03.2018, 19:45 Контиолахти (Финляндия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Антон ШИПУЛИН Россия 23.51,6
2 Андрей Расторгуев Латвия +05,8
3 Кантен Фийон Майе Франция +17,3
4 Йоханнес Бе Норвегия +19,0
5 Арнд Пайффер Германия +27,4
6 Симон Дестье Франция +28,3
7 Эрик Лессер Германия +30,6
8 Симон Шемп Германия +32,0
9 Лукас Хофер Италия +35,2
10 Доминик Виндиш Италия +38,3
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